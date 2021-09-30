Evet, yanlış okumadınız. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa'da; "CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de, bu AVM'leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var" diye çok net bir açıklama yaptı.

"Özel, küçük esnafa vaatlerde bulunurken hızını alamamış" diyebilirsiniz ama Özel üç harflilerin A101, BİM, Şok marketler olduğunu da açıkça dile getirdi.



Muhalefette bu kafa olduğu sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez.

Özel'e bir önerim olacak, gitsin bu açıklamayı BİM'de, Şok'ta, A101'de alışveriş yapanlara söylesin. Halk ona nasıl gülüyor görsün! Özel hiç mi bakkaldan alışveriş yapmadı? Marketler ürünleri toptan tek elden aldıkları, domatesi tarladan üreticiden temin ettikleri, tahılın ucuzunu Güney Amerika'dan, Meksika'dan getirdikleri için bakkallardan ucuza satıyor.

Küçük esnafın da bunda suçu yok. Dünyada da bu böyle. Bakkallar, dev market zincirleriyle rekabet edemez.

Ayrıca şehir dışı neresi? İstanbul'da şehrin dışı dediğin yer bir yılda merkez oluyor! Marketleri İstanbul il sınırına toplasan halk gider yine orada alışveriş yapar.

Bizdeki sorun dev market zincirlerin her sokağa girecek şekilde yayılması ve tekelleşmeleri. Gücü ele geçirince 'oligopol' bir piyasa oluşturdular. Ortak fiyat belirlemeye başladılar. Böylece müşteri lehine olan fiyat kırma politikasına ve rekabete gerek duymuyorlar.



POPÜLİST SİYASET

Özel'in; halkın alım gücünü artıracağız, her sokağa market kurulmasını önleyeceğiz, üretim ekonomisini güçlendireceğiz, verimli topraklarımızda planlı ekim yaptıracağız demesi lazımdı. Demesine de gerek yok, bunu zaten iktidar partisi söylüyor. Önemli olan yapmak!

Özetle Özgür Özel, esnafın oyunu alacağım diye popülist açıklama yaptı. Ucuz siyaset, popülizm, CHP'nin genlerine işlemiş, bir türlü kurtulamıyorlar. Ayda bir Özel gibi biri çıkıp saçmalıyor işte.

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KATİLE FIRSAT TANIDILAR!

'Acıların kadını' şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuştu. "Namus için cinayet işlenir. Bergen'i öldürdüğüm için pişman değilim ama kadın cinayetlerine karşıyım... Annesi 'Ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım... Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."



Yani bir katil milyonlarca insanın izlediği programda namus için kadın öldürülebileceğini savundu. Kadınların çoğu zaten namus ve töre için öldürülüyorlar! Programda Serbest ne kadar eleştirilirse eleştirilsin bir katilin toplum için sakıncalı açıklamalar yapmasına izin verilmesi affedilir gibi değil!



Bu katil daha önce de konuşturuldu, hala niye ona fırsat tanınıyor? Eminim 'Bergen' filmi vizyona girdiğinde de reyting için konuşturulacak.

Bu katil kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor ve bu da yasada suçtur! RTÜK ve savcılar uyuyor!

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YAŞAM SÜRESİ KISALDI

Oxford Üniversitesi'nin, başta Amerika olmak üzere 29 ülkenin geçen yılki resmi ölüm kayıtları üzerinde yaptığı araştırmaya göre insanların uzun yaşam beklentisinde düşüşler yaşandığı gözlemlendi.

En büyük düşüşler, 2019 seviyelerine göre 2,2 yıl düşüşle ABD'de erkekler arasında yaşandı.

Avrupa ülkeleri için beklenen yaşam süresinde en son bu kadar büyük düşüşler II. Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı. Erkeklerin yaşam beklentisi İngiltere'de 79,5'dan 79,3'e, İskoçya'da ise 77'den 76,8'e düştü.

Bilim ve sağlıkta yaşanan gelişmeler insanoğlunun yaşam süresini sürekli uzatıyordu ama Kovid-19 bu sürece taş koydu. Salgın özellikle yaşlıları vurdu.

Uzun yaşamak için yine spor, diyet vs. elimizden geleni yapacağız ama bir virüse yenik düşebileceğimizi de unutmayalım.

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AMAN CAMI KIRMAYIN!

Yeni iPhone 13'ü inceleyen bazı donanım siteleri, telefon ekranı ana servis dışında değiştirilen cihazların Face ID'sinin çalışmadığını tespit etti.

Yani telefonun camı kırılsa Apple'ın yetkili servisi olmayan bir yere götürürseniz ve orijinal cam takılmazsa iPhone 13, güvenlik amacıyla cihazın bazı işlevlerini devre dışı bırakıyor.

Yani telefonun camı kırılsa Apple'ın yetkili servisi olmayan bir yere götürürseniz ve orijinal cam takılmazsa iPhone 13, güvenlik amacıyla cihazın bazı işlevlerini devre dışı bırakıyor. Galiba Apple artık cihazların yetkili servis dışı tamirlerinin yapılmasını istemiyor.

Bu pahalı telefonu alan da 'çakma' ekran taktırmaz herhalde diye düşünebilirsiniz ama rekabet için bir ürünün daha ucuza alternatiflerinin olması gerekir!

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YAYA GEÇİDİNDE DURURSAN!

Ankara'da yaya geçidinde araçların yol vermesini bekleyen vatandaşlardan biri bu anı video çekmiş. Vatandaşlar kendi aralarında "Şimdi normalde yaya geçidinde yol vermeleri gerekir. Bekliyoruz, bekliyoruz" diye konuşurlarken yol veren kargo aracına arkadan otobüs çarptı. Bu çekim tam bir sosyal deney olmuş.



Normalde yaya geçidine yaklaşınca araçlar hızlarını düşürmeli arkadan gelen de durma ihtimaline karsı mesafeyi korumalı. Ama ülkemizde böyle olmuyor. Medeni bir sürücü yaya geçidinde durunca kaza geçirme ihtimali artıyor.

Yayalar da genelde yol verilmediği ya da araçlara güvenmedikleri için yolun boş olduğu anı bekliyorlar. Avrupa'daki gibi yaya geçidine adımınızı attığınız anda araçlar durması bizim için hala uzak bir hayal!

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DSÖ'DE TECAVÜZCÜLER ÇIKTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çalışanlarının Kongolu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarını soruşturmak üzere 1 Ekim 2020'de komisyon kurmuştu.



Ve komisyon Kongo'da Ebola salgınıyla mücadele döneminde, 21 DSÖ çalışanının da dahil olduğu 83 cinsel istismar vakası ortaya çıkardı. Bu vakalardan dokuzu tecavüz!

Her kurumda kötü insanlar olabilir. Ama DSÖ gibi sağlık örgütleri ve yardım derneklerinde tecavüzcü, tacizci çıkmasına şaşırmıyorum. Çünkü insanlar en çok yardıma muhtaçken başkalarından zarar görüyorlar. Bazı sapıklar insanların zayıf anlarını fırsat olarak görüyor! Bunu en kolay yapacakları yerleri de iyi biliyorlar!

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Altyazı

"Psikopatlıkla alakası yok. Senin dalını kıranın, ağacını kökünden sökeceksin." (Donnie Brasco)

