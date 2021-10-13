A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı son saniyede bulduğu penaltı golüyle yenince teknik direktör Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Nerede kaldı Alman soğukkanlılığı, duygularına hakim olma beceresi? Hocam sen bir Almansın ve biz seni Almansın diye getirdik!

Şaka bir yana Kuntz, 58 yaşında hayatında yaşamadığı stresi ve kaosu Türkiye'de gördü galiba.



Belki de sinirden ağladı! Kuntz'u bir ayda Türk yapmayı başardık galiba. Ne olursa olsun filozof Alman hoca, Şenol Güneş'in yapamadığını yaptı; Letonya'yı yendi!

Maçı izlemek ise tam bir eziyetti. Geriye düşünce işkence kabusa dönüştü. Zor da olsa son dakika penaltısıyla 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'yı yendik. Böylece Letonya laneti de son bulmuş oldu.



ZORU SEVERİZ

Bence bu lanet, Euro 2004 Play-Off maçı kura çekimi öncesi Fanatik gazetesinin attığı "Çek bir Letonya" başlığıyla başladı bence. Dalga geçtiğimiz, hafife aldığımız Letonya'yı eleyemedik! Ve bu lanet önceki güne kadar devam etti.

Cebelitarık maçında averaj için gereken farkı atarsak ve Karadağ'ı deplasmanda yenersek 2022 Dünya Kupası için play-off maçlarına kalabiliriz. Zor gibi gözüküyor ama Hollanda'nın grup liderliği için kendi sahasında Norveç'e kaybetmemesi gerekiyor! Bu da bizim umudumuzu artırıyor. Grupta ilk maçlarda Hollanda ve Norveç'i eze eze yendikten sonra, düştüğümüz duruma bakar mısınız?

Neyse biz zoru severiz!

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F1 TRAFİĞİ İSYAN ETTİRDİ

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Intercity İstanbul Park'ta üç günde tam 190 bin kişi izledi. Salgına rağmen güzel rakam ama yarış günü yaşanan trafik eziyeti, gelecek yıl seyirci sayısını düşürebilir! Bu eziyeti bir daha çekmeyiz diyen çok insan var.

Dünyanın her yerinde F1 yarışından trafik sorunu yaşanıyor, pistten eve dönmek zor oluyor. Ama bizde trafik sorunu daha yarışa gidiş yolunda başladı! Sabah 11.00'de yola çıkanlar 15.00'te yarışa zar zor yetişmiş. Piste giderken bile bazıları dört saatini yolda geçirmiş. Piste giden dört şeritli yol tek şeride indirildiği için otobüsler yarı yolda kalmış. İnsanlar otobanda 1 saat yürümek zorunda kalmışlar.

F1'i çok sevmelerine rağmen çektikleri trafik eziyeti yüzünden sinirden ağlayanlar oldu!



Tribünlere gelindiğinde ise binlerce insan iki üst geçitten geçmek zorunda kalmış. Bu da izdihama yol açmış.

Dönüş yolunda trafik daha çokmuş. Evine beş-altı saatte ulaşanlar olmuş. Otobüslerin pistin yanındaki yola ulaşmaları bile iki saat sürmüş.

Peki, bu trafik eziyetinin sorumlusu kim? Yapılan açıklamalardan anladığım şu; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Intercity İstanbul Park yönetimi suçu birbirine atıyor!

Organizasyonda büyük bir koordinasyon eksikliğinin yaşandığı ortada! İBB ve Intercity İstanbul Park yönetimi suçu birbirlerine atmak yerine trafikte perişan olan insanlardan özür dileseler ve yapılan hatalardan ders çıkardıklarını açıklasalar daha iyi olmaz mıydı?

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SADECE BİZDE YAŞANMIYORMUŞ!

16 yılın ardından görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in at üzerinde betimlenmiş heykeli yapıldı. 3D baskı teknolojisiyle yapılan altın renkli heykel 2.7 metre uzunlukta.



Acaba hangi Alman belediyesi yaptırdı bunu?

Demek ki, heykel faciaları sadece ülkemizde yaşanmıyormuş. Heykel sanatı galiba tüm dünyada mı geriye gidiyor?

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BU DA OYUN FACİASI

Heykel facialarının bir benzeri de Japonya merkezli Konami şirketinin popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu olan 'eFootball 2022'de yaşandı.

Futbolcuların yüz animasyonlarındaki gariplikler espri konusu oldu. Ronaldo sanki korku filmlerindeki zombilere benziyor. Messi de bir garip bakıyor.



Sorunun oyun motorunun değiştirilmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Sistem sil baştan yenilenince böyle garip yüz animasyonları ortaya çıkmış.

Konami de söz konusu hataları, 28 Ekim'de yapacağı bir güncelleme ile düzelteceğini açıkladı. Bu hata bile oyunun reklamı oldu aslında!

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KOVİD-19'UN EKONOMİK MALİYETİ

Almanya vatandaşlarını aşıya teşvik etmek için önceki gün ücretsiz olan koronavirüs testlerini ücretli yapmaya başladı. Almanya'da test fiyatı 18-40 Euro arasında değişiyor.

Almanya'da salgın başlangıcından beri devlet test ücretleri için yaklaşık 5.3 milyar Euro ödeme yaptı.

Ücretsiz testin Türkiye'ye maliyeti ne kadar acaba? Ücretsiz test buzdağının görünen kısmı! Bir de hastanelerdeki ücretsiz Kovid-19 tedavileri ve aşıların maliyeti var.

Kovid-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü araştırmasına göre; Kovid-19'u orta şiddette geçiren bir hastanın ortalama maliyeti 8 bin 791.1 TL, hastalığı şiddetli geçiren bir hastanın maliyeti 13 bin 405.9 TL. Oksijen tedavisi ile birlikte yoğun bakım hizmeti de alan şiddetli hastaların ortalama maliyeti ise 30 bin 257.3 TL.



BİZDE KUYRUKLAR YOK

Kovid-19'a bağlı diğer hastalıkların tedavisi, filyasyon ekipleri, yeni yoğun bakım üniteleri, hastane giderleri vs. devletimiz Kovid- 19'a bağlı tüm masrafları üstlendi.

Salgının etkisiyle birçok sektörde yaşanan ekonomik küçülme ve buna bağlı olarak artan işsizlik, pandemi yasaklarının ekonomiye zararları vs. Kovid- 19 salgını Türkiye'ye büyük darbe vurdu.

Kovid-19'un küresel ekonomilere maliyeti 2020 ve 2021'de 8.5 trilyon doları aştı. Bizde bundan etkilendik. Ama İngiltere'deki gibi benzin kuyrukları yaşamadık!

Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'de ekonomik sorunlar tartışılırken Kovid-19'un etkilerinin görmezden geliniyor olması garip!

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TRUMP'IN CLOONEY'YE KIZ SORMASI!

Ünlü aktör George Clooney, BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump için "O tam bir dangalaktı. Onu başkan olmadan önce tanıyordum, sadece kız peşinde koşan bir adamdı. Ne zaman karşılaşsak gelip beğendiği bir kişiyi göstererek 'Bu kızın adı ne?' diye sorardı" dedi.



Demek ki, Trump soracağı kişiyi, Clooney de kızları biliyormuş! Şaşırdınız mı? Bu, Trump'tan bekleyeceğiniz bir hareket değil mi?

Tam bir 'alfa' erkek muhabbeti, ne eksik ne fazla!