İnternet üzerinden kazanç sağlayan kişiler, artık sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Güzel bir gelişme ama yüzde 15 az. Zaten yıllardır vergi ödemiyorlardı!

Influencer ekonomisi çok gelişti, dünya genelinde 1 milyar dolara ulaştı. Markalar influencer'lara takipçisine ya da yaptıkları paylaşımdan ortaya çıkan etkileşime göre para ödüyor.

Video başına 10 bin TL alan da var, 25 bin TL alan da... Türk 'instagrammer'lar ise 24 saatlik paylaşımlara 10-20 bin TL arası ücret istiyorlar. Hikaye yerine normal gönderi paylaşımında fiyatlar 15-20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

100 binin altında takipçisi olan az ünlü fenomenler de ayda 3 bin-5 bin TL'ye kadar para kazanabiliyor.

Bazı güçlü 'influencer'lar stopaj vergisini de markalara yükleyebilir. Fazla emek harcamadan büyük gelirler elde edenlerden daha fazla vergi alınmalı.



KURGUSAL FENOMEN

Sosyal medya ışık hızıyla gelişiyor. Bir de kurgusal TikTok karakterleri var!

Örneğin yurt dışında FourFront adlı sosyal medya şirketi, toplamda 1.93 milyon takipçiye sahip ve 100 milyonlarca görüntüleme alan 22 kurgusal TikTok karakteri yarattı.

Bu kurgusal karakterleri amatör oyuncular canlandırıyor. Şirket editörleri kurgusal karakterler için senaryolar yazıyor, oyuncular da oynuyor. Videolarının altında 'fictional' (kurgusal) hashtag'i kullanılıyor ama hayranları takip ettikleri sosyal medya fenomenlerinin gerçek bir kişi olmadığını anlamıyorlar.

Hikayeler, izleyicilerin karakterlere bağlanmasını hedef alacak şekilde yazılıyor. Ve böylece kurgusal karakterlerin takipçi sayısı hızla artıyor. Bu yöntem, Türkiye'ye daha gelmedi diye biliyorum. Eğer gelirse kurgusal fenomen karakterlerden nasıl stopaj vergisi alınacak? Gerçekte öyle bir ünlü insan yok, sadece onu canlandıran oyuncu var!

Herhalde stopaj vergisi şirkete kesilir!

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ORTA DOĞU'DA SIRADAN BİR GÜN

Geçtiğimiz yıl Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan büyük patlamayı soruşturan hakimin yerine başkası atanınca Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, sokaklara döküldü.

Sosyal medyada yayınlanan çatışma anlarına ilişkin görüntülerde keskin nişancılara karşı ateş açan milislerin yanına gelen bir adamın sakin tavırları dünyada gündem oldu.



Adam elinde sigarası sanki film izler gibi çatışmaları izliyordu. Adama çok güldük ama Orta Doğu'da sıradan bir gün ne yazık ki, böyle geçiyor. İnsanlar çatışmalara alışmış. Avrupalıların bilgisayar oyunlarında gördüğü çatışmaların gerçeği bu topraklarda her gün yaşanıyor.

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YAYADAN YOL İSTEYEN TAKSİ

İstanbul'da kaydedilen ve sosyal medyaya düşen bir videoda yoğun trafiğin olduğu bir yolda, bir taksici kaldırımda araba kullanırken görülüyor. Ve o taksici kaldırımda önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istiyor.



Motorcuların kaldırımdan gitmesine alışmıştık ama taksinin kaldırımda gidip yayadan yol istemesi fıkra gibi bir olay. Biri bu olay için "Türkiye'de trafik temel kuralı: Yeşil geç, sarı geç, kırmızı dikkatli geç!" diye yorum yapmış. Katılmamak elde değil! Trafikte her türlü kural ihlali var ama ceza yazacak polis az!

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BUNLAR AVRUPA'NIN İYİ GÜNLERİ!

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılınca TIR şoförü eksikliği çeken İngiltere şimdi de mezbahalarda çalışacak kasap bulamıyor. İngiltere'deki domuz çiftliklerinde çalışan çok sayıda yabancı kökenli kasap da tıpkı TIR şoförleri gibi Kovid-19 salgını çıkınca ülkesine dönmüş. Brexit gerçekleşince de İngiltere'ye geri gelememişler.

Kesilmeyi bekleyen 120 bin domuz var.

Domuzların beslenme ve bakım maliyetleri de sürekli artıyor!

TIR şoförü yok, kasap yok, market rafları boş, benzin kuyruğunda insanlar kavga ediyor! "Avrupalılar işlerimizi elimizden alıyorlar" diye AB'den ayrılan İngiltere'nin haline bakar mısınız?

Demek ki, İngiltere'de çalışacak iş azmış. Birçok meslek dalında Balkan ülkelerinden, Polonya'dan gelen gençleri çalıştırıyorlarmış. Aslında İngiltere için tam göçmen alma vakti!

Genç nüfusu hızla azalan Avrupa'nın bunlar iyi günleri!

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BİLİMKURGU FİLMLERİ GERÇEK OLURKEN...

ABD merkezli Boston Dynamics'in sevimli robot köpeklerinin videolarını gülerek izliyorduk. Önceki gün Ghost Robotics adlı şirketin silah monte edilmiş robot köpeklerle ilgili paylaştığı videoyu ise korkuyla izledik.



ABD ordusuyla iş birliği yapan Ghost Robotics, sniper robot köpeğin son teknoloji silahlarla donatıldığını ve durdurulamaz olduğunu açıkladı.

Robot gece-gündüz her ortamda hedefi bin 200 metreden vurabiliyor. Bu robotu izlerken 'Terminatör' filmleri ve 'Black Mirror' dizisi aklıma geldi. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi makineler silahlanıyor!

Yapay zekanın sınırı yok! Gelecekte savaşlar robotlar arasında olacak. En iyi askerler de her gün bilgisayarda savaş oyunları oynayan çocuklardan çıkacak!

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KAFASINA VURULDU MU? DÜŞTÜ MÜ?

3 Ağustos'ta Ankara-Mamak'ta bir evde Esra Hankulu (25) ölü olarak bulunmuştu.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, 'kasten öldürmek' şüphesiyle tutuklanmıştı.

O gece evde olan ve 'suç delillerini karartmak' ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' adli kontrol uygulamasına karar verilmişti.



Olayla ilgili Adlı Tıp Raporu açıklandı.

Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Uygun, Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada da tutuksuz yargılanıyor. İki sevgili iki ölüm!

Hankulu kafasını ya bir yere çarptı ya da kafasına bir cisimle vuruldu?

İşte bu sorunun yanıtı davanın kaderini belirleyecek!