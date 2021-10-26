Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin, intiharından yıllar sonra Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.



Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.

Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar etti süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.

Epözdemir'e 3 milyon teklif edenler, böylesine önemli bir davayı daha güçlü bir avukatın alacağını düşünmez mi?

Cem'in mezarının açılması mümkün mü? Hukukçular buna ne diyor?

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ACUN OLUMLAMA PR'I MI YAPTI?

Acun Ilıcalı yeni kurduğu dijital platformu Exxen'in Netflix ile yarıştığını, üye sayısının 1 milyonu geçtiğini ve 1,5 milyona doğru ilerlediğini açıkladı.

Netflix gibi bir küresel devin sürekli güncellenen içeriğiyle Türkiye'de 3 milyon aboneye ulaştığı söyleniyor. Eğer Acun, Exxen'in sınırlı içeriğiyle kısa sürede 1 milyon aboneyi geçtiyse büyük başarı.



ABONEYİ TUTABİLMEK

Tabii gelir gider hesabı da yapmak lazım. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne büyük paralar ödendi. Eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş bir ay içinde Avrupa kupalarından elenirse, yıllık abone olanların müşteri memnuniyetini ne olacak? Futbol için üye olanlar mayıstan sonra ne izleyecekler? Önemli olan abone olanı tutmak.

Şimdi dijital platform şirketleri, Avrupa maçları Exxen'in üye sayısını 1 milyonun üzerine çıkardı mı yoksa Acun olumlama PR'ı mı yapıyor diye merak ediyorlardır. Eğer Exxen sınırlı içeriğiyle bunu başardıysa yeni Süper Lig ihalesinin bir dijital platforma gitme ihtimali yükselir.

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EŞİNDEN KAÇMAK İÇİN CEZAEVİNE GİREN ADAM

İtalya'da ev hapsinde bulunan bir adam, polis karakoluna giderek eşiyle aynı evde yaşamanın çekilmez hale geldiğini, bu yüzden cezasının geri kalanını hapiste geçirmek istediğini söyledi.

Polis de şaşırmış bu işe ama uyuşturucu kaçaklığı nedeniyle cezasının tamamlanmasına daha birkaç yıl olan suçlu, yasaları ihlal ettiği için cezaevine nakledildi. Kadın-erkek tartışmalarında bazen erkekler ölü taklidi yapsa bile bir şey değişmiyor. Baksanıza adam eşinin dırdırı yüzünden cezaevinde yaşamayı tercih etmiş. Tabii bir de eşi dinlemek lazım, adam kim bilir neler yaptı?

Bu olay bana ünlü Yunan filozof Sokrates'i hatırlattı. Sokrates'in evden çıkıp tüm gününü öğrencileriyle birlikte geçirmesine eşi Xanthippe çok kızıyormuş. Sokrates bir gün öğrencileriyle birlikte sokakta yürürken evinin önünden geçmiş. Tam bu sırada eşi, bir kova bulaşık suyunu Sokrates'in üstüne boca etmiş. Sokrates de öğrencilerine dönerek "Evlenin... Evlilik çok kutsal bir kurum. Evlenin... Eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof..." demiş.

Bir öğrencisi "Evlenmeli mi, evlenmemeli mi?" diye sormuş. Sokrates de "Hangisini yaparsan yap, pişman olacaksın..." demiş.

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KİRLİ HAVA SİGARADAN DAHA ZARARLI

ABD'de Chicago Üniversitesi'nde yapılan araştırmada hava kirliliğinin insan hayatını en çok kısaltan dış etmen olduğu ortaya çıktı. Hava kirliliği; sigara, uyuşturucu, trafik kazaları ya da AIDS gibi hastalıklardan en az 3 kat daha etkiliymiş.



Hava kirliliği ve toksik madde solunumu, dünyada meydana gelen ölümlerin 5'te 1'nin nedeniymiş.

Hava kirliliğine sebep olan en büyük etken ise petrole dayalı endüstri ve ulaşım sektörü.

İstanbul trafiği hem günlük hayatımızdan hem de egzoz gazıyla sağlıklı yaşam süremizden epeyce vakit çalıyor aslında!

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BU KOLAY SINAVDA KOPYA MI ÇEKİLİR?

Ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneği ile girmeye çalışan 18'i yabancı uyruklu 24 kişi, Malatya polisinin takibiyle sınav günü yakalandı. Her sınavda kopya çekmeye çalışanlar oluyor. Hâlbuki ehliyet yazılı sınavı kolay bir sınav. Çıkan sorulara yarım gün çalışsanız geçersiniz. Bence bu kolay sınavı geçemeyenler bisiklet bile sürmesin!



Kopya çekenlerin çoğunlukla yabancı uyruklu olması ise da ayrı bir dert. Ülkeye uyum sağlamayı kestirme yoldan öğrenmişler!

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BEN BİR GERİ ZEKÂLIYIM!

Geçtiğimiz hafta İstanbul-Şişli'de araçların kaldırıma park edilmesini protesto eden yayalar araçların camlarına 'Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir geri zekâlıyım' notları yapıştırdı.



Sadece araçlar değil motosiklet ve elektrikli scooter'lar da yaya kaldırımına bırakılıyor. İstanbul'da kaldırımda yürümek engelli koşu yarışı gibi. Anneler çocuk arabalarını kaldırımda yürütemiyorlar. Yaşlılar da büyük zorluk çekiyor.

Peki, otomobilini kaldırıma park eden biri cama yapıştırılan 'Ben geri zekâlıyım' notundan etkilenir mi? Geri zekâlı, bencil ve sorumsuz olmasa bunu yapar mı?

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UÇAK BİLETİ ARARKEN...

Normalde uçak biletlerinde dinamik fiyat sistemi var. Uçak doldukça fiyat artar. Bazen de son dakika uçak boş gitmesin diye bilet fiyatı ucuzlar.

Sosyal medyada internette uçak bileti ararken aynı siteyi birden fazla kez ziyaret edince, sitedeki sistemin sizi tanıyıp fiyat yükselttiğini iddia edenler var.

Benim de başıma geliyor. Ne zaman internette uçak bileti arasam, baktığım biletin fiyatının kısa sürede yükseldiğini fark ediyorum.

Bazıları 'İnternetten ucuz uçak bileti almak istiyorsanız, tarayıcınızın 'gizli modunu' kullanın, VPN ile aratın, dil seçeneklerini değiştirin' tavsiyesinde bulunuyor!