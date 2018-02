Süper Türkler

Ünlü modacı Zeynep Kartal ve “Milli değerlerimizi temsil ediyor” dediği Ajda Pekkan, Londra Moda Haftası’na damga vurdu. Kartal’ın, Pekkan için tasarladığı koleksiyon büyük ilgi gördü. Podyumda yürüyen Süperstar, ‘Yakar Geçerim’ şarkısını da söyledi

Lady Gaga, Cheryl Cole, Emma Miller, Tess Daly, Michelle Keegan, Coleen Rooney gibi dünya yıldızlarına tasarladığı kıyafetlerle adını duyuran moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Süperstar Ajda Pekkan; Londra Moda Haftası'nda özel bir işbirliğine imza attı.

Kartal; Pekkan için hazırladığı 25 parçalık koleksiyonunu, geçtiğimiz günlerde Londra Moda Haftası kapsamında görücüye çıkardı. Ajda Pekkan by Zeynep Kartal adlı yeni koleksiyonuyla da oldukça iddialı olan modacı; koleksiyonunu, aralarında Lindsay Lohan'ın da bulunduğu davetlilerin ve yabancı basının da büyük ilgi gösterdiği defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.

Ünlü modacı bu iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "İngiltere'de yaşayan bir Türk olarak bugüne kadar yaptığım tüm işlerde, önceliğim hep ülkem oldu. Ülkemi dünyaya anlatma misyonuyla; İngiltere Parlamentosu'nda defile yapmaktan tutun da, İstanbul gravürleri sergisi yapmaya kadar her fırsatta bu bilinçle hareket ettim. Yurt dışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan'ın Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu da iyi biliyorum. Türkiye'nin değerlerini, bize özgü olanı, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Kendisiyle Londra'da böyle bir defileye imza atmaktan kıvanç duyuyorum."

Ajda Pekkan by Zeynep Kartal defilesi için podyumda yürüyen Pekkan; Türkiye'nin tek Süperstar'ı olmasından ilham alınarak tasarlanan parlak yıldızlarla işlemeli, straplez ve transparan elbisesiyle modellere taş çıkarttı. Pekkan; defilede 'Yakar Geçerim' adlı şarkısını seslendirerek misafirlere keyifli anlar yaşattı.



KÖKLERİNE SAHİP ÇIKAN MODERN TÜRK KADINI VURGUSU

Defile öncesinde düzenlenen ve küratörlüğünü Hasan Mert Kaya'nın yaptığı 'Kaldığımız Yerden' adlı Elbise-i Osmaniyye sergisi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halklara yönelik kucaklayıcı yapısı vurgulandı. Bu sergi ve Ajda Pekkan by Zeynep Kartal koleksiyonunun sunumu; Kartal'ın değerlerine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceği şekillendirebilen Türk kadınlarını temsil etme misyonunu gözler önüne seriyor