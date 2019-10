Milletin evinde 5 bin kişi tek yürek

29 Ekim nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri, törende yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı. Geceye; Başkan Erdoğan’ın kritik noktalarda görev yapan askerlerimizle yaptığı canlı bağlantılar damga vurdu. Mehmetçiğin sözleri, salondaki herkes gibi sanatçıların da gözlerini yaşarttı ve içlerinin gururla dolmasına neden oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenlendi. Magazin eki olarak sadece GÜNAYDIN'ın yer aldığı geceye; aralarında tüm devlet erkanı, TBB Başkanı ve üyeleri, askeri protokol, yüksek yargı başkanları, yüksek yargı daire başkanları, şehit ve gazi yakınları, sanatçılar, fenomenler, sporcular, askeri harekatta görev alan askerlerin de bulunduğu 5 bine yakın davetli katıldı. İşte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleşen davetten notlar:

Kapıların 19.00'da açıldığı gecede davetliler, Mehter Birliği ve tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle karşılandı.

Salonda üç ayrı noktada 190 metrekarelik LED ekran kullanıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



7 BÖLGEDEN LEZZETLER

Davetliler için, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen lezzetlerden oluşan bir mönü hazırlandı. Mönüde ara sıcak olarak muska böreği ve peynirli ıspanaklı kalem böreği, zeytinyağlılar, ana yemek olarak kuzu çöp şiş, Ankara döner servis edildi. Tatlı olarak ise Antep fıstık dolgulu kızılcık pestili, beyaz çikolatalı badem ezmesi, unsuz Türk kahveli mini kek ikram edildi.

Törende, yabancı konuklar için Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirildiği gecede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı da eserlerini icra etti.



Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen kabul törenine Orhan Gencebay, Mustafa Keser, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Polat Yağcı, Yavuz Bingöl, Serkan Çağrı, Muazzez Ersoy, Hazım Körmükçü, Aslı Hünel, Yusuf Güney, Bülent Serttaş, Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Erhan Yazıcıoğlu, İpek Açar, Demet Akalın, Vildan Atasever, Bülent İnal, Ümit Besen, Ahmet Koç, Özhan Eren ve Alişan da katıldı. Sanatçılar, büyük bir coşku içinde geçen tören hakkında şunları söyledi:

HÜLYA KOÇYİĞİT: Memleketimizi koruyan cesur askerimiz görüntülü bağlanarak hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi inancıyla' diye seslendikleri an tüylerimiz diken diken oldu.

BÜLENT SERTTAŞ: Muhteşem bir balo oldu. Ortam çok samimiydi. Yaşasın Cumhuriyet.

MUAZZEZ ERSOY: Konserlerim nedeniyle 29 Ekim'de seyahatim vardı. Başkanımız'dan aldığım davet üzerine erteledim. Bu vatanın bir evladı olarak duyduğum gururla cumhuriyetimizin 96'ncı yaşını kutladık.

İPEK AÇAR: Gecede Yavuz Sondaj Gemimizi koruyan askerimize, F16 pilotumuza ve Mehmetçiklerimize bağlanıldığı an, birçok duyguyu bir anda yaşadık.

ASLI HÜNEL: Mehmetçiğin duygulu cümleleri gözlerimi doldurdu.

VILDAN ATASEVER: Gecede siyasi kimliğin kalktığını ve herkesin birlik ruhuyla el sıkıştığını gördüm. Bu, ülkem adına büyük bir güç ve huzur.





MUSTAFA KESER: 80'lerden beri ilk kez bir iktidarın, sanatçıya bu kadar değer verdiğine şahit oluyorum. Bunun particilikle hiçbir alakası yok. Cumhurbaşkanımız, bize layık olduğumuz değeri veriyor.

SERKAN ÇAĞRI: Çok iyi bir hazırlık yapılmış. Ulusumuza güzel bir sesleniş yapıldı. Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşme imkanımız da oldu.

YUSUF GÜNEY: Her şey kusursuzdu ama davetli olmalarına rağmen geceye katılmayanlar var. Davet eden kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı, davet edilen yer hepimizin evi. Bu arkadaşlarımızın, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp davete icabet etmesini isterdim.

CENGİZ ERDEM: Cumhuriyet kutlamaları, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasının da verdiği keyifle çok daha anlamlı ve çok daha coşkuluydu.

LEVON KORDONCİYAN: Beştepe'ye girdiğim andan itibaren hayranlık uyandıran bir ağırlama ile karşılaştım. Cumhurbaşkanımızın deniz, hava ve kara kuvvetlerine bağlanması çok güzeldi.

AFRİKALI ALİ: Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı muhteşem kutlandı. Askerimize canlı bağlanılması büyük alkış aldı. Milletin evinde muhteşem bir kutlama oldu.

ALİŞAN: Resepsiyon bu yıl her zamankinden kalabalıktı. Hem ülkemizle, hem askerimizle bir kez daha gurur duyduk.

ŞENOL İPEK: 29 Ekim coşkusunu milletin evinde toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Çok güzeldi.



