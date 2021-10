SONAT BAHAR

Habercilikte bir laf vardır, biraz klişe ama tam yeri denk geldi, yazmadan edemeyeceğim.

Denir ki, 'Köpeğin adamı ısırması haber değil, adamın köpeği ısırması haberdir.'

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan tam olarak bunu yaptı. Yok köpek falan ısırmadı, sakin olun. Mahalleye indi.

İki hafta önce birbirine komşuculuğa giden sosyetik ünlü YouTuberları yazmıştım.

Özetle demiştim ki, "Kafede buluşacaklarına, birbirlerinin YouTube kanalına ziyarete gidip, halka yayınlıyorlar. 'Bugün sen benim kanalıma geldin, haftaya iade-i ziyarete ben sendeyim' tarzında bir işe döndü olay. Biz de saf saf izliyoruz" demiştim.

İşte Aslıhan Doğan Turan o döngüyü kırdı... Sosyetik komşu ziyaretinin manasızlığını keşfetti ve Bayrampaşa'ya indi. Bayıldı izleyenler.

Ben de bayıldım. Bayrampaşa'ya Arda'nın doğup büyüdüğü mahalleye gitti, önce kayınvalidesini ziyaret etti Aslıhan. Salonun kanepesinde bağdaş kurup oturdu, çaylarını içip tatlı tatlı sohbet etti gelin-kaynana... (Kaynana lafın gelişi, anne kız olmuş onlar.)

Kanepenin bir ucunda Arda da vardı ama kusura bakmasın Aslıhan'ı izlemekten ona dikkat edemedim. Arda yan roldeydi, bu kez eşi stardı!

Sonra mahalleyi gezdi, Arda Turan'ın adının verildiği sokaklarda dolaştı, amcalara, sokakta top koşturan çocuklara "Beni tanıyor musunuz?" diye sordu, çok ironik ve tatlıydı...

Pek de tanınmıyordu oralarda...



Zaten mahallenin dokusunda bir film karakteri gibiydi...

Bayrampaşa'ya Matrix diyarından inmiş Trinity gibi bir hali olsa da, ben bu formatı beğendim. Çünkü o Aslıhan! Oraya gitti diye kendini değiştirmesine gerek yok. Victoria Beckham'vari o koca siyah gözlükleri, deri pantolonuyla orada olması, kayınpederinin futbol okulunun bahçesinde çaycı amcayla sohbet etmesi, hepsi çok şekerdi.

Aslıhan artık benim gözümde sosyetik, canı sıkılıp kanal açan bir You- Tuber değil, ilgiyle izlemeye devam edeceğim onu.

Diğerlerine de önerim, yalılardan, rezidanslardan, villalardan çıkın hanımlar. Memlekete gidin mesela, hepinizin İstanbul soylusu olmadığınızı biliyoruz. Ya da yanında çalışan emektarla sohbet edin, bakalım onlar ne anlatıyor sizinle ilgili. Alın bedava danışmanlık. Bir de böyle deneyin, bakın nasıl gündem oluyorsunuz Aslıhan gibi...



İLİŞKİDE EV BİTKİSİ MİSİN, YOKSA SEVİMLİ HAYALET Mİ?

Instagram'da yeni bir hesap keşfettim, öyle milyon izleyicisi olan biri de değil.

Ama bayıldım. Hesabın ismi 30gibi50. Neva isimli doktoralı bir dijital içerik üreticisine ait. Yenilikler, trendler, terminolojilere kafayı takmış. Hayatımıza giren yeni kavramları tek tek anlatıyor.

Ben de sizler için bu kavramlar içinden ilişkilerle ilgili en ilgimi çekenleri topladım, biraz da bizim topluma göre uyarladım...

Covidivorce (Covid Boşanması) En günceli bu. Hastalıktı, maskeydi, mesafeydi derken iyi günde kötü günde lafı yalan olmuş, "Ayyy bunu mu çekeceğim" diyen, "Git kahveye, rahat rahat dizimi izleyeceğim" günlerine hasret kalanlar soluğu mahkemede alıyor. Durum özetle bu! Boşanan boşanana, Hollywood'da 45 ünlü çift ayrılmış, evlerden ırak!!!

Submarining (Denizaltılaşanlar) Denizaltı gibi ilişkilerde birden yok olup, birden belirenler... Bunlar ömürlük arıza... Arızayı giderecek yedek parça bulunca geri dönerler ama yedek parça Çin malı olunca tekrar bozulur, dikkat! Yemeyin bu gidiş gelişleri aman dikkat.



Zombieign (Zombileşenler) Zombi işte adı üstünde, ilişkilerde ölüp ölüp dirilenler. 'Dün aşk böceğiydi, bugün ortada yok' tarzıdır bunlar. Ne olduğunu anlamazsınız, kalp krizi geçirmiş gibi ölürler, aniden. Tam hakkın rahmetine kavuştu derken, 40'ı çıkmadan geri dönerler...!

Caspering (Sevimli Hayaletleşenler) İlişkide açık ve net olmayı beceremeyen, adam gibi ayrılmak istediğini söyleyemeyenlere deniyor bu!

Türk erkeğinin en sevdiği tarz... Minnoş minnoş uzaklaşırlar, insanın eli böğründe kalır.

Situationship (İlişki durumu belirsiz) Yemiş, içmiş, gezmiş, tozmuşsundur, hatta tatillere gitmişsindir... Aylar geçer dersin ki, "Tatlım şimdi biz neyiz?" Bunlar gözüne far tutulmuş tavşan gibi kala kalırlar. Geçenlerde Twitter'de çıkma teklifi geri gelsin diyordu biri.

Bence bu bir halk ayaklanması haline gelmeli. Hastagh çıkmateklifigerigelsin...

Blamestorming (Hepsi senden ötürücüler) Bir kere de sorumluluk al be kardeşimciler bunlar.

Almazlar, anaları öğretmemiş çünkü. Kaçın oradan hemen.

Houseplanting (Ev bitkisine çevirenler) İlgi alaka olmadan, tatlı söz söylenmeden, sevgilisinin, karısının kendi kendine yaşamasını, aşkı sürdürmesini bekleyen arkadaşlara diyoruz bunu. Bu bana bi tanıdık geldi sanki..