TUBA KALÇIK

Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından önceki gün bir açıklama yapmış:

'Sabah Gazetesi, 'aynı gemideyiz' oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu. Sizinle aynı gemide değilim. Halk ile aynı gemideyim. 'Sizinle mahkemeliğim, bana FETÖ'cü yalanını bulaştırmaya çalıştınız' dedim.'



O SÖZLER YOKTU

Neresinden tutsan elinde kalır derler ya, bu açıklama da tam böyle. Sabahat Akkiraz'a kardeşi Hasan Bey üzerinden röportaj yapmak için teklifte bulundum. Hasan Bey de "Aynı gemide değiliz" deyip teklifimi geri çevirdi. Hasan Bey'le konuşmamız bundan ibarettir. Sabahat Akkiraz ile konuşmadım dahi. Konuşmamız içinde atfedilen "Halk ile aynı gemideyim. Sizinle mahkemeliğim, bana FETÖ'cü yalanını bulaştırmaya çalıştınız" sözleri asla yer almadı.

Benim anlamadığım nokta, Sabahat Akkiraz neden bir hafta sonra böyle bir açıklama yaptı?

Gündeme gelip konuşulmak için mi?

Yoksa CHP belediye başkanlığına aday olacak, 'Ne kadar muhalif görünsem, o kadar iyi' hesabıyla mı?

Bugüne kadar birçok isimle söyleşi yaptım. Muhalifi, liberali, hükümete ideolojik olarak yakın olanı, olmayanı... Birçok isme de röportaj teklifinde bulundum.

Kabul etmeyenler de oldu elbette içlerinde. Ama Sabahat Akkiraz gibi çıkıp da bunu kendi mahallesinde kahramanlık hikayesi anlatır gibi içine yalanlar katıp anlatana da ilk defa rastladım.





HALK MÜZİĞİ SANATÇISIYIM DEYİP HALKI DIŞLIYORSUN

Açıkçası bu tavrını her şeyden önce sanatçı kimliğine yakıştıramadım. Bir ideolojiye ait hissedebilirsin kendini, bunu savunursun, eyvallah. Ama şunu da unutmaması gerekiyor; Akkiraz'ın müziğini sadece muhalif kesimler dinlemiyor.

Kendisinin karşı taraf olarak gördüğü kitle de dinliyor, SABAH okuyucuları da dinliyor.

Yani muhalif kesime şirin görüneceğim diye bir gazeteyi hedef haline getirmek, 'halk müziği sanatçıyısım' deyip halkın çoğunluğunu dışlamak, onları görmezden gelmek olmadı Akkiraz; yakışmadı sana!