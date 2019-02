TUBA KALÇIK

İki senedir vergi rekortmenleri listesinde yer alan Hayko Cepkin: Bu, gurur verici. Hem de bayağı büyük sükse yapıyor. Aldığım tebriğin, sevgi selinin haddi hesabı yok. Darısı ortalıklarda görünüp havasından geçilmeyen, hiçbir listeye giremeyen proje sahiplerinin başına...

Rock müziğin güçlü sesi Hayko Cepkin GÜNAYDIN'a konuştu. Cepkin, müzikten sosyal hayata ve seyirci profiline kadar hakkında tüm bilinmeyenleri içtenlikle anlattı.



Müzik, kendinizi ifade etme biçimi mi?

Müzik; benim hayal dünyamın melodik anlatım hali. Her albümümü hem kendi biyografik temelim, hem de bulunduğumuz dönemin sosyolojik halinin anlatımı olarak görürüm. Kendimi anlatmak, hayata karşı duruş sergilemek gibi niyetlerim yok.



ÇALIŞMAK ESASTIR



Sahnede sesini en iyi kontrol edebilen isimlerin başında gösteriliyorsunuz. Bu Allah vergisi mi yoksa disiplinli çalışmanın bir sonucu mu?

Kişinin kendisini keşfetmesi gerekiyor. Kendimi keşif ettikten sonra disiplini asla elden bırakmadan bu yetiyi devam ettirebiliyorum. En ufak disiplinsizlik her şeyi başladığınız noktaya geri götürür. Çalışmak esastır.



Özel bir dinleyici kitleniz var. Aranızdaki bu bağı nasıl ifade ediyorsunuz?

Müzik piyasası aynı kalıpları sunup parasına bakar. Tutan bir kalıptır, risk alınmaz; aynı telden devam ederler. Bizim gibi işler ise risk teşkil eder. Dinleyici tarafından da tez kabul görmez. Sonuçta biz seyircisi tarafından zamanla keşfedilmiş bir projeyiz. Bize ulaşmak için araştırıp takip etmeleri gerek. Emeğinin karşılığını alabildi ise sonuna kadar bize tutunur. Karşılıklı emek harcanan birliktelik bir yumruk gibi olur.



Dört yıl önce verdiğiniz röportajda 'Müziğimle esas birleştirmeyi ben başarıyorum galiba' demiştiniz. Bunu hâlâ başarabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Geçtiğimiz 10 yılda seyirci profilimiz daha da farklılaştı ve tam aksine bu 'farklılar'ın buluşması çok daha anlamlı oldu. Mis gibi bir aile oluyoruz konserlerimizde.



APARTMAN DAİRESİ GİBİ



Geçtiğimiz günlerde Aydın'da vergi rekortmenleri listesinde yer aldığınız açıklandı...

İki senedir üst üste vergi rekortmenleri listesinde yer almam gurur verici. Hem de bayağı büyük sükse yapıyormuş. Aldığım tebriğin, sevgi selinin haddi hesabı yok. Darısı hep ortalıklarda gözüküp havasından geçilmeyen, hiçbir listeye giremeyen proje sahiplerinin başına.



Bu coğrafyanın insanlarını farklı kılan şey ne sizce?

Sıcak, samimi ve meraklı. Kocaman bir mahallenin bir apartman dairesi gibi yaşaması en büyük tabiatımız. Kaybetmememiz gereken en önemli özelliğimiz.



'HEP FARKLI ŞARKILAR ÜRETTİM'



Yeni müzik çalışmanızdan bahseder misiniz?

İki elektrik, iki akustik versiyon olarak sunduk. 'Kabul Olur' parçasını yazarken insanoğlunun inişli çıkışlı hayatının sorgusunu anlatmaya çalıştım. 'Dans Et'in sözlerini yazarken ise 'Kabul Olur'da anlattığım yaşam mücadelesinden bir drama çıktı.



Klip çektiniz mi?

'Kabul Olur'un klibi çekildi. Yeşil fonda 20 metrelik bir bina dekoru kurarak çektik. Türkiye'de en büyük dekorlu klibe imza atmış olduk.



Müzikte tekrara düştüğünüzü hissettiğiniz dönemler oldu mu?

Hiç olmadı. Her seferinde farklı şeyler üretebildim; hem beste olarak, hem sahne olarak.