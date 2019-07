Bizim İstanbul New York’un yanında cennet

Geçtiğimiz günlerde Türk Günü Festivali kapsamında Amerika’da üç konser veren Mustafa Sandal “Türkiye gibi bir ülke yok” diyerek ekledi: Mesela İstanbul harika bir şehir; New York’la kıyaslanamaz bile, orasının yanında cennet. New York leş gibi, her yer çöp içinde. İstanbul birinci ligdeyse, New York ikinci ligde kalır

Ünlü popçu Mustafa Sandal, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Emina Jahovic'ten boşanan Sandal, artık evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi.

Yakında yeni single çalışmanız 'Masum Gibi' ile dinleyicilerinizle buluşacaksınız...

Evet, çok güzel bir çalışma oldu. Yeni şarkımın sözü Emre Şakar, düzenlemesi ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya ait. Şarkıyı alma hikayem de çok ilginç oldu. Menajerim Tekin Önal buldu şarkıyı. Şarkıyı dinletmek için beni Florya'ya götürdü. Şarkıyı yapanlar da gencecik çocuklar.

Şarkıyı okuyunca çok sevdim. Sanki benim için yapılmış gibi. Sözleri beni çok etkiledi. O kadar beğendim ki hemen single olarak çıkarmaya karar verdim. Klibi de New York'ta çektim, önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Şarkıyı öne çıkaran bir klip oldu. New York geride kalıyor klipte.



KALBE DOKUNAN ŞARKI YAPMAK ÖNEMLİ



Sizin şarkılarınızı her yaştan insan dinliyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Gözlemleyerek ve zamanın ruhunu yakalayarak.

Bizim mesleğin alametifarikası bence zamanın ruhunu önceden hissederek ona göre üretim yapmak. Bunu başardığımı düşünüyorum. Böyle yapmazsan kalıcı olamazsın. Her yaştan dinleyicim var. 'Reset'i 0-12 yaş grubu için yapmıştım ve o jenerasyonu yakaladım. Dinleyiciye duyguyu geçirmek gerekiyor. Yeni dönemde insanların tahammülü de azaldı, kalbe dokunan şarkılar yapmak gerekiyor. Albüm dinlenmiyor artık. Ben de dinlemiyorum. En son dört sene önce bir albüm alıp dinlemiştim. Albüm çıkarmıyorum, bunun yerine tek şarklılık çalışmalarla dinleyicilerin karşısına çıkıyorum. Günümüz müzik dünyasının koşulları için çok daha iyi oluyor. Kalbe dokunan şarkılar zaten her koşulda insanların ilgisini çekiyor.

Mühim olan bunu yakalayabilmek.



Avrupa'dan Altın Plak alan az sayıdaki müzisyenden birisiniz. Universal Müzik dünyaya açılmanız için size teklifte bulunmuştu ama kabul etmediniz...

Universal Müzik'le çalıştığım yıllarda Avrupa'da çok büyük başarı elde ettim. Universal Müzik'in genel müdürü bana üç yol sundu; ya dünyaya açılacaktım, ya Avrupa'ya ya da Ortadoğu ve Asya ülkelerine. "Ben sana inanıyorum, bunlardan hangisini tercih edersen biz senin yanında olacağız" dedi. Dünyaya açılma şansım vardı ama ülkemden uzun bir süre ayrı kalmak istedim. Zaten markaydım, ekibimi bırakıp gitmek de istemedim.

Ülkemdeki kariyerimi riske atıp Amerika'da kariyer yapmak için çabalamak doğru gelmedi. Bu yüzden ülkemden kopmadan Avrupa'ya açılmaya karar verdim ve altı ülkede de Altın Plak aldım.

Amerika'dan yeni döndünüz. Orada hem konserler verdiniz, hem de Türk Günü Festivali'ne katıldınız. Nasıldı?

Çok güzel geçti. Üç konser verdim, konserlerimin devamı gelecek. Selçuk Salı Küçük aracılığıyla Türk Günü Festivali'ne katıldım. Ona da bir kez daha teşekkür ederim. Festivalde her yerde bayrağımızı gördüm ve inanılmaz gurur duydum. Brooklyn'de binlerce Türk arasında sahneye çıkmak ve şarkı söylemek kalbimde çok başka bir duygu yarattı. 'Nerede olursa olsun, biz birbirimizi buluruz.

Türk'ün Türk'ten başka dostu yok' diye düşündüm. Türk Günleri devam ettirilmeli. Ülkemizin tanıtımı için böyle etkinlikler çok önemli. Ülkemize yönelik olumsuz algıları da ancak böyle yıkarız.

Mesela Amerika'da birkaç defa karşılaştım.

Taksiye biniyorum, Türk olduğumu öğrenince "Türkiye ziyaret edilebilinir mi, güvenli bir ülke mi?" diye soruyorlar.

Ben de ülkemizin Amerika'dan bile daha güvenli olduğunu, akın akın turist geldiğini ve dünyanın en büyük ve güvenilir havalimanına sahip olduğumuzu söylüyorum.

Türkiye gibi ülke yok. İstanbul harika bir şehir; New York'la kıyaslanamaz bile. New York'a bakıyorsun; leş, her yer çöp içinde, kokuyor. İstanbul, yanında cennet gibi kalıyor. Aynı klasmanda bile değil.

İstanbul birinci ligdeyse, New York ikinci ligde kalır. Orada bir tek Central Park var.

İstanbul'un ise her yerinden tarih, kültürel zenginlik fışkırıyor.



TRUMP'I AMERİKALI CİDDİYE ALMIYOR



Trump Amerikası'nı nasıl buluyorsunuz?

Amerikalılar Trump'ı ciddiye bile almıyor.

Amerikan medyasından takip ediyorum.

Adamı oradaki politikacılar bile önemsemiyor. Trump, sitcom karakteri gibi. Sitcom gibi izliyorum onu.

Geçen yıl boşandığınız Emina Jahovic'le en popüler döneminizde evlendiniz. Evliliğinizin kariyerinizi olumsuz etkilediğine dair bir algı var...

Hiçbir zaman pop star olma derdim olmadı. Derdim iyi bir insan olarak örnek teşkil etmekti.

Bildiğim doğru hayatı yaşamak istedim.

Aile kurma, çocuk sahibi olma hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim.

Yaman ve Yavuz'u hiçbir şeye değişmem. Benim starım çocuklarım. Evliliğim de kariyerimi olumsuz etkilemedi açıkçası. Uzun bir yolculuğa çıktık Emina ile 14 sene birlikte olduk.

Ve çok dostça ayrıldık.

Görüyoruz işte çok dramatik, kavgalı-dövüşlü ayrılıklar yaşanıyor. Çok yanlış görüntüler ve örnekler veriliyor topluma.

Bunların altında ego çatışması var.



'HARBİYE'DE KONSER VERMEM' DİYE YEMİN ETMIŞTİM



12 senenin ardından Harbiye Açıkhava'da konser vereceksiniz. Neden bu kadar ara verdiniz? Evet, çok uzun yıllar sonra sahne alacağım. Aslında "Harbiye Açıkhava'da konser vermeyeceğim" diye yemin etmiştim. Beni yeminimden Polat Yağcı döndürdü. En son Harbiye konserimde sahneden çok mutsuz ayrılmıştım. Orkestra, benim sahnedeki performansımı çok kötü etkilediği için izleyiciye duygumu, enerjimi geçirememiştim ve "Bir daha asla burada sahne almayacağım" demiştim. Çok teklif geldi ama bu seneye kadar kabul etmedim. Polat Yağcı, sahnedeki sorunu çözdüğü için konser vereceğim. Çok güzel olacak. Sürprizlerimiz var. Mekanlara önem veren biri değilim aslında. Önemli olan dinleyicilerle kurduğun bağdır. Dünyanın en güzel yerinde de konser versen, bağı kuramıyorsan kalıcı olamazsın. 'Her şey yalan, şarkı gerçek' diye bir felsefem var. Eğer şarkın gerçekse, duygularını geçirebiliyorsan insanların kalbinde ebediyet kazanıyorsun.



EMİNA İLE ARAMIZDAKİ AŞK BİTMİŞTİ



Jahovic'le boşanmamak için mücadele ettiniz mi?

Akışa bırakmıştım. Aramızdaki aşk bitmişti. İki yol vardı, ya hayatımıza dost olarak devam edecektik, ya da aynı evlilik içinde ayrı hayatlar yaşayacaktık, ki bu bize yakışmazdı.

Ayrılmaya karar verdik. Çok iyi arkadaşız şimdi. Sağlıklı olan bu. Nedir ayrılık sonrası nefret hali, nedir bu ego? Üç ay önce ölüp bittiğin insandan ayrılınca ölesiye öfke duymak da neyin nesi? Zamanını harcadığın bir insanı böyle öfkeyle hayatından çıkarmak çok yanlış ve sağlıklı bir ruh hali değil. Egolarından dolayı böyle yapıyorlar. Biz de Emina ile tartışıyorduk ama hiçbir zaman çocuklarımızın yanında sesimizi bile yükseltmedik.

Çocuklarımızı düşünerek dostça ayrıldık. Benim için önemli olan çocuklarım ve onların mutluluğu.



ESKİ EŞİM EVLENMEK İSTERSE ONA DESTEK OLURUM



Eski eşiniz Emina Jahovic evlense nasıl bakarsınız bu duruma?

O benden yaşça küçük. Önünde uzun bir yolu var. Sevgiye layık bir insan. Eğer Emina evlenmek isterse ben ona her zaman destek olurum. Saygıyla da karşılarım.



MELIS'LE KAFAMIZ UYUŞMADI VE AYRILDIK



Sevgiliniz Melis Sütşurup'la ayrıldınız... Evet. Melis çok iyi bir insan. Birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı. İnsanlar birlikte zaman geçirirler, eğer anlaşamazlarsa da yollarını ayırırlar. Biz de ayrılmayı seçtik.

Peki, hayatınızda biri var mı şu anda? Hayır yok.



YAMAN VE YAVUZ'A BAŞKA BİR KADINDAN KARDEŞ İSTEMİYORUM



Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Büyük konuşmak istemem ama benim aklımda ve kalbimde asla böyle bir plan yok. Evliliği deneyimledim ve ben artık evlilik defterini kapattım. Yaman ve Yavuz'a başka bir kadından kardeş gelmesini istemiyorum. Ben artık aşk da aramıyorum. Aşk yerine sevgi arıyorum. Dostluk, paylaşım ve temelinde sevginin, saygının olduğu bir ilişki arıyorum artık.