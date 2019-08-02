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TUBA KALÇIK
02 Ağustos 2019, Cuma TUBA KALÇIK İLE GÜNDEME DAİR TUBA KALÇIK

Böyle konserler daha çok yapılmalı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Lopez'in yaz aylarında Antalya'ya gelecek olmasını turizm açısından son derece önemli buluyorum. Neden mi? Her şeyden önce ülkemizin 'güvenli ülke' imajına olumlu katkı sağlayacak bir konser bence bu.
Biliyorsunuz, Batı medyasında Türkiye'nin 'güvenli ülke' imajını yıpratmaya yönelik birçok haber yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

OLUMLU KATKISI VAR
Yapılan haberlere, yaratılmak istenen Türkiye algısına rağmen dünya starı bir şarkıcının ülkemize geliyor olması bile başlı başına Batı medyasının bu çabasını boşa çıkaracak bir hamle. Ne kadar haber yapılırsa yapılsın Lopez'in sosyal medyadan paylaşacağı Antalya'dan güzel bir fotoğraf veya bir video bile ülkemizin imajına olumlu katkı sunar. Sadece bu da değil, Lopez'i takip eden milyonların gözlerini Antalya'ya çevirmesini de sağlar. Böyle büyük organizasyonların artması hem turizmdeki etkinliğimiz, hem de imajımız açısından son derece önemli. Umarım Lopez gibi dünyaca ünlü starları daha fazla ülkemizde ağırlarız.

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