Ölümlü dünya Ahmet’i yalnız bırakmam

Komedi oyunculuğu kolay gibi görünür belki ama zordur aslında insanları güldürmek, kısa süreliğine de olsa onları dertlerinden uzaklaştırıp neşelendirmek. Murat Cemcir bunu en iyi şekilde yapan isimlerden biri. Bugüne kadar yer aldığı projelerdeki oyunculuğu da bunun ispatı zaten. Komedide olduğu kadar dramda da başarılı olduğunu 'Ahlat Ağacı' filmindeki oyunculuğuyla gösterdi hepimize. Uluslarası birçok ödülün de sahibi oldu filmde canlandırdığı 'İdris' karakteriyle. Şimdi de yeni bir filme hazırlanıyor. Ben de yeni projesini konuşmak için Murat Cemcir'i aradım. Altıncı filmi olan 'Baba Parası'nın çekimlerine bu ay sonu başlayacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Filmi canım İstanbul'da çekeceğiz" dedi. Filmin kadrosu ile ilgili soruma ise "Kadro henüz tam netleşmedi ama Ahmet Kural ve Rasim Öztekin olacak" diye cevap veren ünlü sanatçı, "Yine harika bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkacağız" dedi.



'ÜÇ KITAYA HÜKMETMİŞİZ'

Komedi türünde bir film olacağını da belirten Cemcir, "Oyuncu olarak komedi ya da dram diye ayırmıyorum, doğru zamanlama ile her türlü filmde oynayabilirim, yakın zamanda da süprizlerim olacak" dedi. 'Ahlat Ağacı' filmindeki performansıyla yurt dışında büyük ilgi gören Cemcir'e, "Yapımcılığını da üstlendiğiniz bir proje ile dünya açılma hayaliniz var mı?" diye sordum. Bu soruya ise şöyle bir cevap verdi: "Cannes'da farklı bir bakış açısı edindim. Güzel bir deneyimdi ve bunu devam ettirmek istiyorum. Ortak projeler geliştirip globalde de anlatmak istediğim hikayeler var. Zamanında üç kıtaya hükmetmişiz; derin, çok eski bir tarihimiz var. Belki de tarihi bir hikaye ile bütün dünyayı ilgilendiren bir film yakalayabiliriz. Çok uluslu ve çok ortaklı bir film yapılabilir herkesin seyredebileceği, neden olmasın."



ZOR BİR DÖNEMDİ

Ahmet Kural, yaşadığı zor dönemin ardından ilk defa bu proje ile izleyici karşısına çıkacak. Hatırlarsanız, Murat Cemcir zor dönemde Kural'ı hiç yalnız bırakmamıştı. "Çok iyi bir dost olduğunuzu, Kural'ın yaşadığı zor dönemde yanında durarak herkese gösterdiniz" dediğimde ise Ahmet Kural'ın hem insanlığının, hem de oyunculuğunun çok iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Ahmet'le oynamak dünyanın en eğlenceli şeyi olabilir, tıpkı dostluğu gibi. Ölümlü dünya, yarın yaşayacağımızın garantisini kimse veremeyeceğine göre elbette onu yalnız bırakmayacağım. Hayatın oyunlarını tek başına oynamak sıkıcı. Eğlenmek, yan yana olmak lazım. Ben de onu zor döneminde yalnız bırakmadım. Dostluk bunu gerektirir."