TUBA KALÇIK

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 8. Uluslararası Klarnet Festivali’nin sanat direktörü Serkan Çağrı: Her müzik türünden sanatçının katılacağı bu festival ile tüm dünyaya müzikten bir köprü kurmak istiyoruz. Klarnet, kültürleri bir araya getiren bir araç olacak

Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, 12-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 8. Uluslararası Klarnet Festivali'ni GÜNAYDIN'a anlattı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan festivalin sanat direktörü de olan Çağrı, "Türkiye'de daha önce böyle bir festival gerçekleştirilmedi" dedi.



Uluslararası Klarnet Festivali'nin bu yıl sekizincisi gerçekleşecek, neler hissediyorsunuz?

Çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Festivalle duygusal bağımız çok güçlü. Bu nedenle organizasyonun sürekliliğini önemsiyoruz. Bu durum bizler için olduğu kadar festivalin müdavimleri için de geçerli. Her yıl Eylül'de gerçekleşen festivalde bu yıl, yerel seçimler başta olmak üzere diğer toplumsal etkenlerden ötürü birkaç ay gecikme yaşadık. Derken hızlı bir şekilde festivali Kasım'da gerçekleştirme şansını yakaladık.



Bu aynı zamanda uluslararası ilk klarnet festivali olma özelliği taşıyor değil mi?

Evet, Türkiye'nin uluslararası ilk klarnet festivali. Ülkemizde daha önce böyle bir festival gerçekleştirilmedi. Dünyanın pek çok yerinde klarnet festivali var. Klarnet bizim kültürümüzde oldukça yaygın ve önemli bir enstrüman olmasına rağmen adına düzenlenmiş bir festival yoktu. Bir klarnet sanatçısı olarak bunun eksikliğini hissettim. İlk destek Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan geldi, daha sonra memleketim Edirne'den. Dünyadaki diğer klarnet festivallerinden farklı olmasına dikkat ettim. Sadece klarnetçilerin katıldığı bir festival olsun istemedim. Dünyadaki tüm müzik türlerinin ve sanatçılarının yer alabileceği bir festival olması için programlar yaptım. Amacımız klarnet adını taşıyan bu festivalle dünyaya müzikten bir köprü oluşturmak. Kendi müzik türünün dünyaca en ünlü isimlerini konuk ediyoruz. Yani klarnet burada amaç değil, kültürleri ve insanları müzikte buluşturan bir araç oldu.



BU BİR PRESTİJ



Festival, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşiyor...

Evet, ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleniyor. Bu, çok önemli. Festivalimizin başarılarının Cumhurbaşkanlığımızca takdir görüp himaye desteğini alması bizi mutlu etti. Himaye denince maddi destek anlaşılmasın, bu bir prestij, güven nişanıdır ve kolay kolay herkese verilmez. Ayrıca her yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımız desteğini esirgemedi. Bu destekler, çalışmalarımızı daha iyi noktalara taşıyabilmek için teşvik ediyor.



SPONSOR BULAMIYORUZ DEVLET DESTEK VERİYOR



Bu festival ülke tanıtımına da katkı sağlayacak bir organizasyon, öyle mi?

Evet öyle. Festival; ülkemizin kültürsanatına hizmet ediyor, değer katıyor. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini sanatı belirler. Bugün baktığımızda popüler müzik pek çok kültürü esir almış durumda. Biz ise gelip geçici olmayan, coğrafi ayrım yapmaksızın kültürel değerler barındıran, müzikalitesi yüksek etkinlikler yapmaktan yanayız. Ülkesini seven herkes bu çabaya destek olmalı. Bir klarnetle yola çıktığımız bu mücadelede daha çok desteğe ihtiyacımız var. Sponsorluklarda aradığımızı bulamıyoruz. Varsa yoksa devletimizin kurum ve kuruluşlarından destek bulabiliyoruz.