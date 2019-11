TUBA KALÇIK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikme kampanyası birçok ilke imza attı. Türkiye, bu kampanya ile 'bir saat içinde en çok fidan dikme rekorunu kırarak' Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Sadece bu da değil elbette. Yediden yetmişe tüm ülke seferberlik yaparak ağaca, ormana olan sevdasını da dünyaya göstermiş oldu. Sanatçılardan da destek geldi bu kampanyaya.

Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç; Polat Yağcı önderliğinde hazırlanan 'Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca' şarkısını seslendirerek destek verdi. Ben de bunu konuşmak için Polat Yağcı, Hande Yener, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç'ı aradım.



POLAT YAĞCI

"11 Kasım günü Türkiye'nin geleceğine yeni umutlar eklendi. 11 milyon fidan ülkemizin dört bir yanında toprakla buluştu. Her geçen gün yeşilin yok olduğu dünyada böyle bir projeye imza atmak, ülkemiz için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bu anlamlı kampanyaya biz de müzikle destek vermeye çalıştık.

Hep birlikte 'Her insan bir fidan dikmeli yurdumda' diyerek daha çok kişiye ulaşmayı hedefledik. Beni kırmayıp projeye dahil olan sevgili Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener, Murat Dalkılıç ve şarkının aranjesini yapan Ceyhun Çelikten'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesinde biz de geleceğe nefes olabildiysek ne mutlu bize."



HANDE YENER

"Bu anlamlı projeye Polat Yağcı sayesinde dahil oldum. '11 Kasım'da 11 milyon fidan projesi için bir şarkı hazırlıyoruz, sen de okur musun?' diye sorduğunda düşünmeden evet dedim. Çünkü bu proje daha yeşil bir Türkiye ve gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için çok önemli ve değerli. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sesimle, yorumumla ortak olduğum için çok mutluyum."



MUSTAFA SANDAL

"Sevgili Polat Yağcı bize bu teklifle geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Gelecek nesillere yemyeşil, tertemiz bir dünya sunmak için çorbada benim de tuzum olduysa ne mutlu bana.

Stüdyoda şarkıyı söylerken çok eğlendik, çocukluğumuza geri döndük.

Umarım amacına ulaşır ve bizim de bir katkımız olur. Çok anlamlı bulduğum bir proje! Geleceğe nefes olmak için herkes kendi imkanları dahilinde katkıda bulunmalı. Bu dünya hepimizin ama yarınlarımız olan çocuklarımız ve gençlerimize güzel bir ülke bırakmak da asli görevimiz diye düşünüyorum.

Bu noktadan baktığımızda dünyanın en büyük ve en anlamlı projesi diyebiliriz."



SERDAR ORTAÇ

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu projenin hayırlı olmasını diliyor, bakanlığımıza bu güzel kampanya için, Polat Yağcı'ya da bu projede bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Yaşayan her filiz, geleceğimiz için bir umut olacaktır. İstanbul ve tüm Türkiye, dünyada doğasıyla gurur duyacağımız bir hale gelecektir.

İleride ben de ismimle anılacak küçük bir hatıra ormanı yaptırmak istiyorum."



MURAT DALKILIÇ

"Böylesine doğa ve toplum adına yararlı projelerin içinde bulunmak bizim her zaman görevimiz. Sevgili Polat Yağcı'nın aklına geldi böyle bir proje, ben de seve seve gönülden katıldım; hatta program yoğunluğuma rağmen sabaha karşı 04.00'te gidip stüdyoya okuma yaptım. Doğa yararına ne yapılması gerekiyorsa üzerime düşen görevi yer ve zaman gözetmeksizin yaparım. Doğaya borcumuz gün geçtikçe artıyor; ona olan borcumuzu ödemek için elimizden gelenin fazlasını yapabilmek adına harekete geçmemiz gerekiyor. Bu konunun ciddiyetini tüm insanlık derhal kavramalı."