TUBA KALÇIK

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, çok güzel bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan; kültür ve sanatın, ülkemiz için değer ve önemini vurgulayan çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise benim açımdan "Kültür ve sanatın, toprak ve bayrak gibi, bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait kültür-sanat birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur" sözleri oldu. Bir ülke ancak bilim ve sanatıyla daha ileri bir noktaya gidebilir. Ben de ülkemize çalışmalarıyla değer katmış kültür ve sanat insanlarımızın Türkiye'nin en büyük makamı tarafından ödüllendirmesini önemli buluyorum.



TİTİZLİKLE SEÇİLMİŞLER

Fuat Başar, Devrim Erbil, MFÖ, Mesut Uçakan gibi toplumun her kesiminin saygı ve sevgisini kazanmış, işini aşkla yapan isimlerin bu ödüle layık görülmesi bu yılki ödüllere dair önemli bir nokta oldu. Ödül verilen isimlerin özgeçmişlerini anlatan videoda da gördük ki; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ödül verecekleri isimleri son derece titiz bir çalışma ile belirlemiş.

Ödülünü alırken tüm isimler çok güzel konuşmalar yaptı. Benim en dikkatimi çeken ise Devrim Erbil ve Mazhar Alanson'un konuşmaları oldu. Heyecandan ve gururdan sesi titredi Erbil'in konuşma sırasında. Ödülü büyük bir gururla hayatı boyunca taşıyacağını söylerken gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Mazhar Alanson ise çok samimi bir konuşma yaptı. Kendi adıma bu sene de çok güzel bir geceye şahitlik yaptığım için çok mutluyum. Umarım ülkemizden böyle kıymetli kültür ve sanat insanları çıkmaya ve Türkiye'yi daha ileri bir noktaya taşımaya devam eder.