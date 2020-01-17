TUBA KALÇIK

Osman Sınav, yaptığı her işle iz bırakan bir isim. Bugüne kadar 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi reyting rekorları kıran projelere imza attı. Hayata geçirdiği birçok projenin halkın yoğun ilgisiyle karşılaşması tesadüfü değil.

Bunun en temel nedeni bence Osman Sınav'ın Türk halkının kodlarını iyi çözmesinden geçiyor. O, yaptığı projelerle Türk izleyicisinin kalbinde ayrı bir yere sahip. Kült dizilere imza atmak günümüz televizyon dünyasında hiç kolay değil. Osman Sınav, bunu defalarca başarmış bir yönetmen.

Şimdi de yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' ile atv ekranlarından izleyici ile buluşacak. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban ve Uğur Çavuşoğlu gibi başarılı oyuncuların yer alacağı dizinin sloganı da çok iddialı: 'Hiç kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir...'



İLETİŞİMSİZLİK BÜYÜK SORUN

Bu dizide de yine güncel bir soruna parmak basacak Osman Sınav. Çağımızın en büyük sorunu iletişimsizlik.

'İletişim çağında yaşayıp nasıl en büyük sorunumuz iletişimsizlik olur?' demeyin.

Aynı masada yan yana oturan çiftlerin bile artık konuşmak yerine telefonlarıyla meşgul olmayı tercih ettiği bir dönemden geçiyoruz.

Böyle bir ortamda bu dizi de bence bir önceki dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' kadar ilgiyle takip edilecek.

Dizi hakkında daha fazla bilgi almak için Osman Sınav'ı aradım.

Yeni dizisi için yoğun biçimde çalıştığını söyleyen usta yönetmen sözlerine şöyle devam etti:

"Dizide, çiftler arasındaki iletişimsizliğin ilişkileri nasıl bir noktaya getirdiğini anlatacağım.

Bu, günümüz ilişkilerinin en büyük problemlerinden biri kuşkusuz. Dizide 20 yıllık evli bir çiftin hikayesi üzerinden bu sorunu ele alacağım. Evli olmak... Annebaba olmak... Kadın ya da erkek olmak.

Ya da sadece aşık olmak... Görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların yaşadıklarını anlatacağım 'Gel Dese Aşk'ta. Bir yandan da dizi, hiç sarsılmayacak sandıkları doğrularının sınandığı, evliliğin bir kurumdan öte iki insanın birlikteliği ile var olduğunu anlayacakları sancılı bir varoluş hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

Bu dizi için uzun süredir titizce çalışıyordum, umarım izleyiciler de beğenir."



SINAV KURALINI BOZDU

Dizinin başrolünde Erkan Petekkaya var. Osman Sınav biliyorsunuz 'star' diye adlandırılan oyuncularla çalışmayı çok tercih etmeyen bir yönetmen.

Hatta röportajımda da kendisi bunu açıkça ifade etmişti. 'Gel Dese Aşk' için bu kuralını bozdu. Ben neden bu dizi için neden böyle bir tercih yaptığını sordum ona. İşte cevabı: "Erkan'ı yıllardır tanıyorum ve takip ediyorum. Onun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Erkan'la çalışmayı hep istiyordum, bu dizi için kısmet oldu. Dizinin kastına da çok iyi oturdu Erkan. Onunla çalışmaktan mutluyum.

Dizide Şebnem, Öykü gibi çok değerli kadın oyuncularımız da var. Çok sağlam bir oyuncu kadrosuyla ekranlara geleceğiz.

Umarım izleyicilerimiz de beğenir."