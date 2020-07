14 yıl yetiştirme yurdunda kalan Şükriye Tutkun: Devlet benim babamdır

Belli kesimler tarafından ‘Yandaş sanatçı’ diye etiketlenen Şükriye Tutkun, Yeditepe Konserleri’nde sahneye çıkmaktan şeref duyduğunu söyledi: 14 yıl yetiştirme yurdunda kaldım. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde konser vermek vazifem. Beni koruyan, annemin, babamın yapmadığını yapan devletime minnettarım

Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun, GÜNAYDIN'a konuştu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Tutkun, kendisine 'Yandaş' diyenlere "Evet yandaşım, hiçbir partinin değil, devletimin yandaşıyım çünkü devletim benim babam oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen konserlerde siz de yer aldınız. Konser nasıl geçti, biraz anlatır mısınız? 24 yıldır sahnelerdeyim, şarkılarımı söylüyorum. Ama inanın şimdiye kadar verdiğim en güzel konserlerden biriydi. Sanatçıya yakışır şekilde bir ses düzeni, ışık sistemi vardı. Ayrıca Boğaz'ın esintisi, gökyüzünde yıldızlar, mis gibi hava, az da olsa izleyenlerle çok güzel oldu konserimiz. Orkestra arkadaşlarım ve ben çok mutlu olduk. İzleyenlerden de olumlu yorumlar alıyorum.



SALDIRILARI ANLAMIYORUM



'Yandaş sanatçılar' diye sanatçıları kategorize eden bir kesim var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı konserlerine katılan sanatçılara yönelik kullanılıyor son günlerde. Ne diyeceksiniz?

Maalesef yorumları üzülerek okudum. Özellikle Cahit Berkay, Alpay, Özdemir Erdoğan gibi müzik tarihine geçmiş isimlere yapılan saldırıları anlamak mümkün değil. Benim için de yazdılar, önemli değil. Ben 14 yıl devletin yetiştirme yurtlarında kaldım. Devletin korumasında yetişmiş devletin sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı forsu önünde konser vermek benim için öncelikle vazifedir. Şeref duydum teklif edildiğinde. Başka sanatçılar bu duyguyu anlayamaz. Biz yurtta yetişenler için devletimizin yeri ayrıdır; devlet bizim babamızdır, ailemizdir. 'Yandaş' diyorlar bana, evet yandaşım, hiçbir partinin değil, devletimin yandaşıyım çünkü devletin çocuğuyum. Ben nankör değilim, beni koruyan, gözeten, anneminbabamın, akrabalarımın yapmadığını yapan, kocaman kanatları olan devletime tüm yurtlu kardeşlerim gibi minnettarım ve ömrümün sonuna kadar da bağlı kalacağım.

CHP'li belediyelerin Binali Yıldırım ile verdiğiniz fotoğraf sonrası konserlerinizi iptal ettiğini söylediniz. Bu ambargonun uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birkaç belediye ile yaşadığım sorun yüzünden tüm CHP'li belediyeleri zan altında bırakmak istemem. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle ilgili sorunlar yaşadım, ertelenen konserleri her ne kadar inkar etseler de yayınlanan fotoğraftan sonra tekrarlamadılar. Defalarca aradığım, bir konser için sözleşme yaptığım halde altı yıl oldu sesleri çıkmadı.



ÖĞRETMENLERİM ANNEM DEVLETİM BABAM OLDU



Sizin çok zorlu bir yaşamınız oldu. Aileniz olmasına rağmen yetiştirme yurdunda büyüdünüz... Benim ben olmamı sağlayan, beni var eden yaşadıklarım. 2 yaşımdan 16 yaşıma kadar devletin koruması altında İstanbul'un çeşitli yetiştirme yurtlarında kaldım. Öğretmenlerim, hademelerim annem, devletim ve müdürümüz babam oldu. Kalbim kırıktı terk edildiğim, hiçbir akrabam tarafından sahip çıkılmadığım için ama bu beni daha fazla hayata bağladı. İnadına okuyup bir yerlere gelip onları pişman edecektim beni terk ettiklerine. Çok güzel öğretmenlerim, arkadaşlarım oldu. O zaman üzülüyordum ama yurttan ayrılma zamanım geldiğinde çok ağladığımı hatırlıyorum, hiç ayrılmak istememiştim. Evim, kaldığım yurt, ailem de öğretmenlerim, arkadaşlarım olmuştu.



SOSYAL MEDYADA DÜZENLEME VE CEZALANDIRMA ŞART



Geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarınızdan dolayı sosyal medyada hedef gösterilmiş biri olarak sosyal medya için düzenleme yapılmasına sizce ihtiyaç var mı?

Aslında sadece sosyal medyada değil, insanlar arasında da bir düzenlemeye gidilmeli, insanlar kendini biraz düzeltmeli artık. Hiç mi büyümeyeceğiz! Birbirine saldıran gruplar, birbirinin açığını bulup yerden yere vuranlar, iftira atanlar, karalayanlar, hakaret, tehdit, taciz... Nasıl bir kin kusmak, nasıl her şeyi bilinçlice yanlış anlayıp çirkin yorumlar yapmak... İnanın yapılan yorumları okurken ben utanıyorum. Bana yapılan hiç kalıyor onların yanında. Hele geçtiğimiz günlerde dünyaya yeni merhaba demiş bebeği sözlerle taciz edip ailesine hayatı kapkara edecek kadar seviyesizleşen bu zihniyeti hiçbir zaman anlayamayacağım. Düzenleme ve cezalandırma şart, bizler bundan anlıyoruz zira.



ÜNLÜ ÜNSÜZ FARK ETMİYOR ŞİDDETİN SEBEBİ İLETİŞİMSİZLİK



Son zamanlarda ünlü erkeklerin kadına şiddet haberleri gündeme geliyor. Siz bu tablo için ne söylemek istersiniz?

Şiddetin önüne geçmek için şiddeti hayatımızdan çıkarmayı istemek lazım. O kadar tahammülsüz olduk ki her şeye kızıyoruz, hiddetleniveriyoruz. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün hikayesi geldi aklıma. Kendisini terk edeceğini bildiği eşinin, gece evden kaçarken giyeceği ayakkabısının içine bir tomar para koyuyor. Bu memlekete töre cinayetleri, kadına karşı uygulanan şiddet mi yakışır yoksa Aşık Veysel gibi hayatında hiç kitap okumasa, okuyamasa bile kitap gibi hayatlar yaşayan adamlar mı? Konuya ünlü ünsüz diye ayırt etmeden yaklaşmak gerekirse yorumum şu olur; çağımızın en büyük sorunu iletişimsizlik ve bu beraberinde şiddeti getiriyor.



KOMŞUMU SAVUNDUĞUMDAN SOLCU ARKADAŞLARIMIZIN HEDEFİ OLDUM



Türküleriniz bir dönem sol kesimler tarafından çok dinleniyordu. Ancak son günlerde en çok sizi bu kesimler eleştiriyor...

İnsanların araştırmadan körü körüne kirli bilgilerle insanları kirletmeye çalışması büyük haksızlık. Önyargı en büyük düşmanımız. 'Kaçak inşaat yapıyor, yalıda oturuyor' dedikleri komşumu savunduğum, yalanlarını yüzlerine vurduğum için solcu arkadaşlarımızın hedefi oldum. Bu kişi önemli bir kişi olmasaydı kimsenin umurunda olmayacaktı. Nitekim 20 yıllık komşumuz kanser hastası Zeynep Teyze ve yine kanser hastası oğlu rahmetli Bekir'in oturdukları vakıf evi satıldığında, gözlerinin yaşına bakmadan insanları sokağa attılar ve ne acıdır ki o ev şu an hâlâ boş. Hiçbir Kuzguncuklu entelektüel, solcu arkadaşımız destek olmadı. Çünkü sansasyonel bir durum yoktu bu olayda. Aksiyon yoktu, heyecan yoktu.



O HABER SONRASI BELEDİYEDEN ARKA ARKAYA ARADILAR



GÜNAYDIN'da Beşiktaş Belediyesi'nin paranızı ödemediğine dair haber çıktıktan sonra belediyenin sizi aradığına dair bilgi aldım. Doğru mu?

Ne yazık ki doğru. Üç yıldır bu arkadaşlardan konser ödemesiyle ilgili haber bekliyorum. Murat Haznedar başkanken yapılan konseri kimse üstlenmek istemedi, aramadığım CHP'li kalmadı tanıdık. Hiç kimse yardımcı olamadı. CHP'li bir başka belediye başkanı bile sağ olsun o kadar uğraştı ki o da pes etti. Tatsızlık olmasın istedim, 'Bedava bir konser daha yapalım, bu sizlerin suçu değil' diye teklif ettim, kabul ettiler, ama tarih vermediler. Ta ki haber olana kadar. Keşke böyle olmasaydı. Şimdi arka arkaya arıyorlar ama artık avukatımla konuşacaklar.