TUBA KALÇIK

Allah beterinden korusun deriz ya başımıza kötü bir olay gelince ya da üzücü bir haber okuyunca. Pınar Gültekin cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktıkça bu sözü diyemez hale geldik. Bunun daha beteri, daha dibi olamaz çünkü. 27 yaşında genç bir kadının vahşice katledilişi hepimizin yüreğini dağladı. Katil Cemal Metin Avcı tam anlamıyla bir cani. Nasıl bir psikopatlık seviyesinde ki Pınar'ı öldürmekle yetinmeyip yakıyor, beton döküyor cesedine. Ne kadar ağlasak da isyan da etsek bu zulme, geri gelmeyecek Pınar. Ama bundan sonra benzerleri yaşanmasın diye mücadele etmeliyiz tüm gücümüzle. Kadına karşı yapılan her türlü şiddete sessimizi yükselterek karşı çıkmalıyız. Başka yolu yok çünkü.



ERKEKLER HAZMEDEMİYOR

Aylardır medyanın en çok konuşulan haberlerinin konusu 'kadına şiddet'. Bunu yapan erkeklerin kimisi oyuncu, kimisi milletvekili, kimisi işadamı, kimisi de sıradan vatandaş. Hepsinin ortak bir noktası var ama; 'acımasızca kadına uyguladıkları şiddet'. Zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz fark etmiyor yani. Kadını sindirmek, bastırmak ya da etkisizleştirmek için hepsi aynı yola başvuruyor. Cezalar ağırlaştırılsın tabii ama bu da yetmez. Bizim esas bu zihniyetle mücadele etmemiz gerekiyor. 'Ben erkeğim, güçlüyüm' diyerek kadına eziyet eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamalıyız.

Ben hem bu artan şiddet olaylarını, hem de Pınar Gültekin cinayeti özelinde katil Cemal Metin Avcı'nın suçlu profilini Uzman Psikolog ve Adli Bilimler Doktorası yapan Esra Ezmeci ile konuştum. "Kadına yönelik şiddetin günümüzde artmasının temelinde kadının özgürleşmesi yatıyor" diyen Ezmeci, erkeklerin bu durumu hazmedemediği için kadına şiddet göstererek bastırmaya çalıştığına dikkat çekti. "Pınar Gültekin cinayetinde ise psikopat profili çizen bir katil var" diyen Ezmeci sözlerine şöyle devam etti: "Bu tarz insanlar dışarıdan çok normal görünebilir. Yani kibar, saygılı, iyi aile babası görünümlü olan ama içinde psikopat bir ruh taşıyan erkeklerden çok fazla var. Bu profildeki insanların en önemli özelliği çok iyi yalan söylemeleridir. Psikopatlar genellikle çocukluğunda ya şiddet görmüş ya da istismara uğramış ya da ailesinde şiddet olan insanlardan oluşuyor. Zarar verici davranışlara da 15 yaşından itibaren başlıyorlar. İlla insana zarar vermek olarak da düşünmemek gerekiyor. Hayvanlara, eşyaya zarar vermek de bunun bir parçası."



VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Avcı profilindeki insanlarda vicdan ya da merhamet aramamak gerekiyor. Avcı'nın cinayet sonrası cesedi benzin dökerek yakması zaten bunun açıkça gösteriyor. Kıskançlık gerekçesiyle vahşice katledip, normal hayatına dönebiliyor. Kendini korumak adına her şeyi yapabilir psikopatik kişilikteki insanlar. Tıpkı Cem Garipoğlu gibi. Münevver Karabulut cinayetinde de benzer bir soğukkanlılık görmüştük. Garipoğlu da cesedi ortadan kaldırmak için Avcı gibi davranmıştı. Bunları psikopat yapan öldürme şeklinden çok öldürdükten sonra cesedi yok etme şeklidir.



'BİR DAHA YAPMAZ' DEMEYİN

"Peki, kadınlar bu kadar normal görünüm altındaki psikopat erkeklerden kendilerini nasıl koruyacaklar?" diye sorduğumda ise Ezmeci şunları söyledi:

"İlişkinin ilk safhasından itibaren şiddet göstermeye başlıyorlar zaten. Önce psikolojik şiddet, sonra tehdit ile devam ediyorlar. Karşı taraf eğer onun istediği gibi davranmazsa ve sessiz kalırsa şiddetin dozu giderek artıyor. Kadınlara en büyük tavsiyem şiddetin ilk aşamasından itibaren ses çıkarmaları ve bu durumu yakın çevrelerine bildirmesi olacaktır. Polise veya adli kurumlara şikayetçi olmaları da son derece önemli. Yani bir daha yapmaz diye düşünmesinler. Şiddete karşı suskun kalınırsa bir sonrakinde daha büyük şiddet ile karşı karşıya kalınır."