TUBA KALÇIK

Ben de aşı için gönüllü oldum. Uzun süredir gönüllü olmak istiyordum aslında ama cesaretim yoktu. Sonra çevremdeki, medya dünyasındaki gönüllüleri görünce 'Ben de olmalıyım' diyerek aldım bu kararı. Neyse ki GÜNAYDIN ekibinde yalnız değilim, Genel Yayın Yönetmenimiz Sinan Özedincik de aşı için gönüllü oldu. Önce, PCR testi yaptırmak ve formu doldurmak için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gittim. Aşı çalışmasının koordinasyonunu yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taner Yıldırmak ve ekibi karşıladı beni. Sürece dair bilgilendirme yaptıktan sonra test için gerekli işlemler yapıldı. PCR testim aşı için uygun çıktı. Ben de ilk doz aşımı 25 Aralık'ta oldum. Son derece titiz bir çalışma yürüten Doç. Dr. Yıldırmak'a ve ekibine çok teşekkür ederim.



KAFALAR KARIŞIK

Sosyal medyada aşı için gönüllü olduğumu görenler olumlu-olumsuz birçok yorumda bulundu. Gelen yorumlardan ve basında çıkan haberlerden de görüyorum ki, toplumda Çin aşısı konusunda kafa karışıklığı var. Bir de bunun üzerine bazı kesimler bilinçli şekilde gerçek dışı iddialar ortaya atıyor. Aşı konusu siyaset üstü bir konudur. Sırf hükümeti eleştirmek adına aşı için yalan yanlış bilgiler yaymak topluma bu süreçte yapılabilecek en büyük kötülük olur. Alanında uzman isimler dışında aşı konusunda yapılan yorumları dikkate almamak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, toplumun aklına virüs düşürmemeliyiz, aşı konusunda herkes konuşmamalı, işi uzmanlarına bırakmalıyız. Cumhurbaşkanı ve bakanlar aşı olacaklarını açıkladı.



Bence toplumu aşılanmaya teşvik etmek için bu çok önemli bir adım. Umarım başta diğer siyasi parti liderleri olmak üzere topluma rol model olan sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimler de aşı olacaklarını açıklar.

Koronavirüs aşısında sözü uzmanlara bırakmanın önemine işaret etmişken, ben de hem Faz 3 çalışmasının ne aşamada olduğunu hem de aşının yan etkilerini konuşmak için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ı aradım. "Geçtiğimiz hafta açıklanan bilgilere göre, 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz aşı uygulandı" diyen Kayıpmaz, aradan geçen bir hafta içerisinde bu sayının daha da arttığını belirtti. "Faz 3 çalışması, önümüzdeki haftalarda tamamlanarak, çalışmadan elde edilen sonuçlar daha kapsamlı biçimde bizlerle paylaşılacaktır" diyen Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti:



'ENDİŞE ETMEYİN'

"Ara sonuçlar son derece ümit verici. Aşının etkinliği yüzde 91,25 olarak bulunmuştur. Aşının güvenlik verisine baktığımızda aşı uygulama bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk gibi geçici yan etkiler ön plana çıkmıştır. Tek bir gönüllüde hafif alerjik reaksiyon gelişmiş ve bu durum, herhangi bir sorun olmadan atlatılmıştır. Faz 3 çalışmaları ülkemizin yanı sıra Brezilya ve Endonezya'da da gerçekleştirildi. Üç ülkeden elde edilen veriler, inaktive virüs aşısının etkinliğine ve güvenilirliğine dair daha net sonuçlar ortaya koyacaktır.

Ülkemize getirilen ve getirilecek tüm aşıları gönül rahatlığıyla yaptırabileceğimizi söyleyebilirim. Aşıların yan etkilerinden endişe edip bizi hastalıktan koruyucu etkilerini bir yana bırakmayalım. Aşı, şu anda kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan korumak adına maske, mesafe ve temizlikle birlikte elimizdeki en güçlü araçtır. Elbette ki bu süreçte atılan her adıma sürekli eleştirel gözle bakarak, bilim kisvesi altında siyaset yapanlar olacaktır. Unutmayalım ki şu anda içinde bulunduğumuz günler, insan sağlığını ön plana alarak ortak amaç doğrultusunda hareket etmemiz gereken günlerdir."