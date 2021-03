TUBA KALÇIK

Orhan Gencebay ile çok samimi bir röportaj gerçekleştirdim bu hafta. Öncelikle şunu söyleyeyim; Gencebay bu ülkenin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biridir. Herkesin hayatına, yüreğine dokunan şarkılar yapmış bir isim. Yaşarken kıymetini bilmek gerekiyor böyle sanatçıların. Tabii bu sözlerim anlayana...

Röportajım yayınlandıktan sonrası Orhan Gencebay'ı hedef alan o malum kitlenin bu sözlerimi anlamadığı ortada. Malum diyorum çünkü sanatçının ismi değişse de kendilerinden farklı düşünen kim olursa olsun aynı lümpen üslupla saldırdıkça, saldırıyorlar... Beğenmeyebilirsin düşüncelerini ama küfretmek de neyin nesi! Geçmişler klavyenin başına, haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Küfürler, hakaretler havada uçuşuyor... İstiyorlar ki herkes onlar gibi düşünsün, onların dediğini söylesin. İşlerine gelince 'düşünce özgürlüğünün' ne kadar önemli bir şey olduğundan bahseden bu kitle, hoşlarına gitmeyen her düşünceyi her kişiyi itibarsızlaştırmak için almışlar ellerine baltayı salladıkça sallıyorlar.

Yazıya başlamadan önce kendisine yapılan bu linç girişimine yönelik neler hissettiğini sormak için Orhan Gencebay'la konuştum. Bana aynen şunları söyledi:



"Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder. Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk'ümüz der ki; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."

Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım."



Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajında "Ben devletime saygılı biriyim" dediği için linççilerin hedefi oldu.



'YARGIDA HESAP VERECEKLER'

Sevim Emre de konuşmamıza katıldı. Orhan Gencebay'a hareket edenlerin yargı önünde hesap vereceğini belirten Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay'a hakaret eden bu zavallıların adalet karşısında kendilerini nasıl ifade edeceklerini merak ediyorum. Hareket edenler için hukuki yollara başvurduk. Bunun hesabını yüce adaletimiz soracak. Bunun affedilir bir yanı yok. Orhan Gencebay gibi Atatürkçü, vatansever bir sanatçı bir daha kolay kolay gelmez. Orhan Gencebay gönlü çok geniş, iyilik sever, koca yürekli bir isim. O Türkiye'nin Orhan Baba'sıdır. Ona bu hakareti edenlere yazıklar olsun."



ÇANAKKALE ZAFERİ GENÇLERE İYİ ANLATILMALI

Ortak azim ve kararlılıkla milletçe neleri başarabildiğimizi gösteren en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutluyoruz.

Çanakkale, sadece bir zafer değil, bu millet için çok daha fazlasıdır. Birlik içinde olunca dünyaya nasıl meydan okuduğumuzu gösteren çok önemli bir destandır Çanakkale. Her kesimden, her yaştan insanın kahramanca savaştığı, göğsünü siper ettiği bu zaferimiz, gençlere iyi anlatılmalı. Atatürk'ün de dediği gibi "Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur."

Kahramanca mücadele edip, bize bu toprakları mukaddes vatan kılan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onların vatan uğruna fedakarca mücadelesini hep minnet ve saygıyla hatırlayacağız.