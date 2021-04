TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz günlerde konuşan Şeyma Subaşı yine çok tartışılan açıklamalar yaptı. Daha önce 'I am all yours' tişörtü ile başlayan tartışmaya "Sevgilimin malı olmaktan memnunum" diyerek yeni bir boyut kazandırdı. 'I am all yours'un Türkçe karşılığı 'tamamen seninim' demek. Subaşı bunu bilecek kadar İngilizce'ye vakıf ancak ısrarla "Sevgilimin malı olmaktan memnunum" ifadesini kullanarak bu tartışmayı gündemde tutmak istiyor. Anlaşılan o ki Subaşı, kendisini metalaştırmaktan şikayetçi değil.



O şikayetçi değil ama toplumun önemli bir kesimi bu açıklamasından dolayı Subaşı'nı eleştiri yağmuruna tuttu. Ekran önünde 'sevgilisinin malı' olmaktan memnuniyet duyan bir kadını görmek, inanın beni de dehşete düşürdü. Hele ki içinde bulunduğumuz çağda kendini bu kadar değersizleştiren hemcinslerimin olması çok üzücü. Üstelik Subaşı kız çocuğu yetiştiren bir anne. Umarım Subaşı kendine gelen eleştirilere kulak kabartır da 'başta kendisi olmak üzere kadınların 'meta' değil de 'birey' olduğunun farkına varır.



SİBER TUZAKLARA KARŞI NE YAPMALIYIZ?

Sosyal medya artık güvenilir bir platform olmaktan çıktı. Neden mi? Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın da manşeti olan siber tuzak, artık sadece ünlü isimlere yapılmıyor, sıradan insanların da başına geliyor. Bir süredir çevremden birçok insanın sosyal medya hesapları hack'lendi, özel bilgileri çalındı. Hem bunu yapanı bulmak hem de hesabı geri almak ne yazık ki çok da kolay değil. Neyse ki aralarında Timuçin Esen, Roksan Kunter gibi medyatik isimlere tuzak kuran FETÖ bağlantılı hackerler tespit edildi ve dava açıldı. Sosyal medya kullanan herkesin siber korsanların tuzağına düşme ihtimali var. Bu yüzden sosyal medyamızı bu tuzakların farkında olarak kullanmamız gerekiyor.



Peki, ya bu tuzaklara düşersek siber korsanlara karşı hukuki açıdan nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte bu sorunun cevabını almak için siber suçlarla mücadelede uzman bir hukukçu olan Ebubekir Elmalı'yı aradım.

Siber tuzağın kurbanı olan kişinin vakit kaybetmeden savcılığa başvurması gerektiğini söyleyen Elmalı, "Savcılığa suç ihbarı yapılırken söz konusu hesaba erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Mahkemesi'nden de talepte bulunulmalıdır" dedi. Başvurudan sonra Sulh Ceza Mahkemesi'nin aynı gün içinde erişimin engellenmesi kararı verdiğini, böylelikle, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini belirten Elmalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargılama uzun sürebilir, bu yüzden de bu süre içerisinde mağduriyet yaşanmaması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurularak ele geçirilen hesaptan yapılan korsan paylaşımlara erişimin engellenmesi talep edilmeli. Ayrıca bu başvurularda bulunurken hesap sahibi olduğunuzu ispat edecek delillerin sunulması çok önemli. Bu nedenle kendi adınıza açılan hesaplarda ispat kolay okurken takma isim kullanılarak açılan hesaplarda hak sahibi olduğunuzu ispat etmenizin zaman alabileceğini belirtmekte fayda var. Sosyal medya kullanıcılarına tavsiyem, takipçi satın alma işlemlerinden uzak dursunlar çünkü siber korsanlar buradan hesaplara sızıyor."