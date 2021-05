Mehmet Ali Erbil: Hastalık sonrası inancım güçlendi hacca gitmek istiyorum

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi” diyerek ekledi: “Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu...

Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Evdeyim, evde kalmak gerekiyor zaten. Allah'a şükür evde benimle ilgilenen insanlar var. Daha ne isteyeyim? Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.

Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?

Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.

Yaşadığınız zorlu süreç manevi dünyanızı nasıl etkiledi?

Maneviyatımı derinden etkiledi yaşadıklarım. Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde. En son Bursa'ya gittim mesela. İnsanlar beni görünce büyük ilgi gösterdi.



İSYAN ETMEDİM



Kutsal topraklara da gitmek istiyor musunuz?

Evet. Hacca gitmek istiyorum. Umarım Allah nasip eder.

"Artık bitti'" dediğiniz bir an oldu mu hiç hastanedeyken?

Ölümden korkmadım. Kendimi ölüme hazırladım. 'Allah'ım ölünce bana başka bir huzur vereceksin. Her şey senden gelecek' dedim. Sebat ettim, isyan etmedim. Eskiden çok hastalanayım, sevenlerim beni kapılarda beklesin diye düşlerdim. Öyle de oldu.



O FOTOĞRAFLAR BÜYÜK HATAYDI



■ Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflarda çok konuşulmuştu...

Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek.

■ Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?

Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin.



ÇOK DOĞRU KADINLARLA EVLENMİŞİM



■ Yoğun çalışma temponuzun sağlığınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?

Olabilir. Türkiye'de iki kişi var kaçış sendromu hastalığı olan. Dünyada da 80 vaka var. Bir tane ilacı var hastalığın. O da atak geçirmemi engelliyor. Hastalığımı en çok stres tetikledi. Dört eş, üç çocuğun sorumluluğunu taşımak kolay değil. Eşlerimle (Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş, Tuğba Coşkun) ilişkilerim hep çok iyi oldu. Çok doğru kadınlarla evlenmişim. Onlara ne şiddet gösterdim ne kötü davrandım, hep çok kıymet verdim. Hastalığımda hep yanımdaydılar. Ölümle burun buruna geldiğimde ilk eşim (Muhsine Şehnaz Kamiloğlu) bana "Sen güçlüsün bunu atlatacaksın" diyordu. Haklı çıktı. Kızlarım da başımdan hiç ayrılmadı. Çok şanslı bir adamım. Ben de eşlerime ve çocuklarıma karşı bütün görevlerimi yerine getirdim. Vicdanım çok rahat.



İBRAHİM TATLISES MADDİ YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU



■ Serdar Ortaç da, İbrahim Tatlıses de sizin gibi önemli sağlık sorunu yaşadılar...

Onlarla kader birliği yaptık. İbrahim hiç beni yalnız bırakmadı. En son hastalandığımda İzmir'den geldi. Vurulduğunda hastaneye gitmiştim hemen, basına görünmeden başında durup eve dönmüştüm. Bu onu çok etkilemiş. Hastalandığımda "Bir şeye ihtiyacın var mı?" diye hep sordu. Maddi yardım teklifinde bulundu.



YAŞARKEN GAYRIMENKULLERIMİ ÇOCUKLARIMA VERDİM



■ "Vasiyet yazmadım" demiştiniz...

Evet, vasiyet yazmadım. Ben zaten çocuklarıma kendilerine yetecek kadar gayrimenkul verdim. Geriye kalan mülkümü de benden sonra paylaşsınlar. Yaşarken onlara aralarında yeterli paylaşımı yaptım zaten.



KUMAR UĞRUNA NE EVİMİSATTIM NE DE ARABAMI



■ Yaptığınız işlerden çok para kazandınız mı?

Çok para kazandım. Kazandıklarımı mülke yatırdım. Ama şimdi pandemiden dolayı kiralarım gelmiyor.

■ Serdar Ortaç kumarda çok para kaybettiğini söylemişti. Siz kumarda çok para kaybettiniz mi?

Ben çok akıllı oynardım kumarı. Zevk için oynuyordum. Kumar uğruna ne evimi, ne de arabamı sattım. Serdar çok para kaybetti. Biz onu Stelyo'yla çok uyardık. Koskoca binası gitti kumar uğruna.



ALLAH DEVLETIMİZDEN RAZI OLSUN SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÇOK İYİ



■ Sağlık sistemimizle ilgili açıklamalarınız da çok konuşuldu...

20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK'lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi. Los Angeles'ta hastalığım tetiklenince acile götürdüler beni. Acilde iki saat beklettiler, o sürede kendi kendime iyileştim. Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun.