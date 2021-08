Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla ilgilenen bir lider yok

GÜNAYDIN’a konuşan Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen, yaşadığımız yangın felaketi sonrası devletimizin halkın yanında olduğunu, Cumhurbaşkanımız’ın da afet bölgelerini ziyaret ederek halkın yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi. Şen, “Birçok devlet adamı ile dostluğum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi” diyor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ı her zaman takdir ettiğini söyleyen Şen, "Aziz Yıldırım benden çok daha iyi bir başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye" dedi.

Doğal afetlerle mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ben doğanın insanoğlundan intikamı olarak düşünüyorum yaşananları. Yangınlar bir yandan, seller bir yandan zor bir süreçten geçiyoruz. Doğanın kıymetini bilmeliyiz. İnsanoğlu ilk tarihlerden bu yana afetlerle mücadele ediyor. Doğaya iyi davranmalıyız. Yoksa bize böyle cevap veriyor. Ülkemiz bu zor günleri de aşacaktır. Yeter ki biz birbirimiz sevelim, birlik içinde olalım. Devletimiz bu süreçte halkımızın yanında. Cumhurbaşkanımız afet bölgelerini tek tek ziyaret ediyor, halkımızın yaralarını sarıyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. İnsan ötesi bir çalışma temposu var. Birçok devlet adamı ile dostluğum olduğu için şunu açıkça söyleyeyim; Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi. Onu eleştirenler de var görüyorum. Hatasız kul olmaz ama yapılan fedakarlığı, hizmetleri de görmeliyiz ve takdir etmeliyiz.



FB'DE BAŞKANLIK YAPMAK ZOR



FB Başkanı Ali Koç çok eleştiriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Benim bir hayalim vardı, Koç Ailesi'nden birinin Fenerbahçe'ye başkan olması. Rahmetli Mustafa veya Ali Koç'un başkan olmasını çok istiyordum. Bu rüyam gerçekleşti. Fenerbahçe'de başkanlık yapmak zor çünkü camia çok büyük. Herkesi tatmin de edemezsin. Ali Koç'un da işi kolay değil bu açıdan. Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olamıyor. 2 yıl olmazsa sorun çıkıyor camiada, şimdi 3 yıldır olamadığı için sesler yükseldi, Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı ama ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız.



HER ŞEY FENER İÇİN



Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylemek istersiniz?

Aziz Bey, 20 yıl Fenerbahçe'ye hizmet verdi. Onun yaptıklarını her zaman takdir etmişimdir. Bunu her zaman, her yerde söylerim; Aziz Yıldırım benden çok daha iyi başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un tartışmasını gördüğüm zaman çok üzüldüm. Biz çok büyük bir kulübüz, bu gerilim de unutulur. Her şey Fenerbahçe için. Hepimiz Fenerbahçe daha iyi olsun diye uğraşıyoruz.



HAKEMLER ARTIK DAHA AZ HATA YAPIYOR



■ Türkiye'de hakemler de çok eleştiriliyor. Siz Türk hakemlerini nasıl buluyorsunuz?

Akdeniz ülkelerinde hakemler her zaman eleştirilir. İtalya, İspanya, Türkiye gibi ülkelerde durum aynıdır. Hakemler zaman zaman hata yapıyor, bunun temel sebebi ise yeterli düzeyde eğitimli olmamaları. Ama ben yine de hakemlerimizi beğeniyorum. Geçmiş yıllara göre çok daha az hata yapıyorlar. Başkan olduğum dönemde bir kere bile hakemleri şikayet etmedim. Hakemlerin hata yapmaması dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. VAR sistemiyle yapılan hatalar daha da azalıyor. VAR'a karşı değilim. VAR sistemi daha iyi yönetilirse hakem hataları büyük ölçüde ortadan kalkar diye düşünüyorum. Futbolda her zaman tartışma yaşanıyor. Çünkü bugün dünyada en fazla paranın döndüğü alan. Çok büyük paralar yatırılıyor. Bakın, Türkiye'de iyi giden sadece hakemlerimiz değil, kulüplerimizin futbolculara verdiği imkanlar, alt yapısıyla, statlarıyla da daha iyi bir noktaya geldik. Tabii burada Cumhurbaşkanımız'a da teşekkür etmek istiyorum. Anadolu takımlarına da, büyük takımlara da çok önemli yatırımlar yaptı. Başkanlık yaptığım dönemde hatırlıyorum, çamur içinde futbol oynanıyordu. Statlarımız modern değildi. Şimdi hepsi son derece modern...



NİHAT ÖZDEMİR ÇOK BAŞARILI BİR BAŞKAN



■ Nihat Özdemir'i Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak nasıl buluyorsunuz?

Nihat, futbolun içinden gelen biri, ayrıca çok başarılı bir iş adamı. Binlerce insana ekmek veriyor. Bu kadar çok insanı yöneten bir isim, TFF'yi de çok iyi yönetir. Çok başarılı bir başkan. TFF eleştiriliyor ama ben çok başarılı buluyorum. Ekip olarak da çok önemli işler yapıyorlar. Takdir ediyorum Özdemir'i ve TFF'yi...



TAKIMI BORÇLU ALMIŞTIM AMA BORÇSUZ BIRAKTIM



■ Siz de Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak anılıyorsunuz...

Ben çok çalıştım kulüp için. Başkan seçildiğim dönemde Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyordu. 'Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon' sloganıyla göreve başladım. Taraftar Fenerbahçe'den şampiyonluk bekliyordu. Antrenör bulmak için Selim Soydan ile yurt dışına gittim. Brezilya'yı dünya şampiyonu yapan teknik direktör Carlos Alberto Parreira'yı transfer ettim. Bir günde ikna ettim kulübe gelmesi için. Havalimanında çok büyük bir kalabalık karşıladı. Çok ciddi bir para verdik ama bizi şampiyon da yaptı. Büyük kulüpler, büyük transferler yapmalı. Başarı için büyük transfer yapmak zorundaydık ve yaptık. Ben de çok önemli futbolcuları Fenerbahçe'ye transfer ettim ama başkanlığı bıraktığım gün Fenerbahçe'nin hiç borcu yoktu. Takımı borçlu almıştım ama borçsuz bıraktım. "Bunu nasıl başardınız?" diye soracak olursanız; ucuza transfer ettiğimiz futbolcuları belli bir başarı çıtasını yakaladıktan sonra yurt dışına satıyorduk. Futbolcularımız kulübe para kazandırdı. Benden de futbolcu almak zordu ama çok iyi rakamlara sattığım futbolcular sayesinde kulübün bütçesi ciddi oranda rahatlıyordu. Bu yüzden borçlu aldığım kulübü borçsuz, artı bütçe ile yeni başkana bırakmıştım. İnanmayan, o dönem kulübün mali işlerinden sorumlu olan Mehmet Ali Aydınlar'a sorsun.



FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK



■ Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu sizce?

Kesinlikle şampiyon olacak. Ben yürekten inanıyorum. Çok önemli transferlere imza attı Fenerbahçe. Çok iyi bir kadroya sahip. Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe şampiyon olacak. Tüm taraftarımızla tek yürek Fenerbahçe'nin yanındayız.





KULÜPLER BÜTÇESİNİ İYİ YÖNETEMİYOR POPÜLİST TRANSFERLER YAPILIYOR



■ Kulüplerin mali durumuyla ilgi sıkıntılı bir tablo var. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir de kulüpler için tasarrufa dikkat çekmişti. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ne yazık ki kulüplerin çoğu bütçesini iyi yönetemiyor. Popülist transferler yapıyorlar. Taraftarı memnun etmek için kulüpler böyle transferler yapıyor. Bu da tabii ki bütçeyi zorluyor. Nihat Özdemir dikkat çekmekte haklı bu konuya. Ben Nihat ile çalıştım, onu ben Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna aldım. Nihat çok uzun yıllar Fenerbahçe'ye emek vermiş bir isim. Zaten kulübümüzde çok kıymetli isimler yer aldı, çoğu da futbola büyük hizmetler verdi.



BİR GÜN ÖNCE ARASAYDIM FATİH TERİM FENERBAHÇE'DE OLACAKTI



■ Fatih Terim için neler söylemek istersiniz?

Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.



ALİ KOÇ GİDERSE HEPİMİZ ÜZÜLÜRÜZ



"Fenerbahçe'de şampiyon olmak için büyük bir çaba var" diyen Ali Şen, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ali Koç şimdi giderse hepimiz üzülürüz. Mali açıdan en rahat kulüp Fenerbahçe. Bu çok önemli bence. Fenerbahçe çok ayrı bir spor kulübü."



BURAK ELMAS GENÇ, DİNAMİK VE VİZYON SAHİBİ



■ Galatasaray'a Burak Elmas başkan seçildi. Siz ezeli rakibinizin yeni başkanı için neler söylemek istersiniz?

Faruk Süren'i yakından tanırım ve çok severim. Bence gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Ardı ardına Galatasaray'a büyük başarılar kazandırmış bir isim. Bu açıdan onun damadının başkan seçilmesini son derece önemli buluyorum. Burak genç, dinamik ve vizyon sahibi bir başkan. Gerçi şunu da söyleyeyim, biz Fenerbahçeliler başarısız olan Galatasaray başkanlarını severiz. Ama ben bunun aksine Burak'ı seviyorum.