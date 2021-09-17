TUBA KALÇIK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve başladığı günden beri vukuatları bitmiyor. İşte son örneğini bu hafta gördük... Kaçak yapıyla mücadele edeceğim deyip kendi otelinin kaçak çıkması bence pişkinlikte son nokta.



Bu haftaki tek skandalı bu da değil üstelik... Bir organizasyonda "Kirli para sanatla temizlenir" gibi dahiyane bir cümleye de imza attı. Sanata nasıl çarpık bir bakış açısı olduğunu, bir sanatçımız için



"Bodrum'a bir daha gelmesin" gibi hadsiz cümlesinden görmüştük. Önümüzdeki günlerde bakalım ne skandallara daha imza atacak Aras. Bu hızla giderse belediye başkanlığında değil ama pişkinlikte marka haline geleceği kesin...

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'KUSURSUZ GÜZELLİK' SOSYAL MEDYANIN DAYATMASI

Geçtiğimiz günlerde Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etmesi birçok yere haber oldu. Alkan'ın bu isyanını haklı buluyorum. Kusursuz bir görünüşe sahip olmak için artık birçok kadın bıçak altına yatıyor hem de hiç tereddüt etmeden. Ben de bu durumu işin uzmanına sormak istedim. İşte Estetik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur'un cevabı:



"2016 yılından beri hep kullandığım bir ifade var ki o da 'filtresiz güzellik'. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle oluşan fotoğraf düzenleme programları ve sosyal medyanın günden güne yükselen trendiyle oluşan selfie çılgınlığı! 'Yaşlanmayı Reddet' isimli kitabımda da ifade ettiğim gibi; "Kusur güzeldir." Burada ne demek istiyorum ben? Bir kadının yanağındaki beni, belki de bir kadının gülüşüne anlam kattığı, çoğu insan tarafından olumsuz yorumlarla nitelendirdiği kemerli burnu gibi her şey, aslında insanın kişiliği ile bütünleşmiş kusur gibi görünen ama aslında insanın karakterine etki eden unsurlardır bunlar. Ama kişi bundan mutsuzluk duyuyor ve karakterini ön plana çıkarmaktan çekiniyorsa yani öz benlik sorunu yaşıyorsa bunu elbette estetik cerrahiden yardım alarak düzeltebilir.

Sosyal medya ise bu konuda hakikaten insanların üzerinde bir hegemonya kurmuş durumda, eskiden insanlar komşularıyla yarışırdı, şimdi sosyal medyanın etkisiyle bütün dünyayla yarışıyor."

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YENİ MODEL DOLANDIRICILIK

Kripto para dolandırıcılığı artık her gün haberlere konu oluyor. Yakın çevremden de buna maruz kalanlar olunca konuyu uzmanların bilgisi ışığında ele almak istedim. Dijital para alanında uzman bir isim olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul, uzmanlardan destek almadan yatırım yapılmaması gerektiğine, aksi takdirde yatırımcıların kötü niyetli kişilerce mağdur edilebileceğine dikkat çekti. Özkul ayrıca bu piyasaya farklı maksatlarla giren kripto varlık şirketlerinin, sanat camiasından ve ekonomi çevresinden ünlü isimleri reklamlarda kullandığını, bunun temelinde ise yatırımcının güvenini kazanmak olduğunu söyledi. Bu konuda ünlü simaların daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti.



Kripto para uzmanı Hamza Özkan Cıbır ise, dolandırıcıların kripto para birimini kullanarak paranızı çalmanın yeni yollarını bulduğuna dikkat çekti. Bu durumdan kaçınmak için ise kripto para satın alırken şirketin prospektüsündeki ayrıntılı yazıyı okumanın önemli olduğunu söyledi. Kısa sürede çok para kazanabileceğinizi söyleyenlerden ve finansal özgürlük vadedenlerden uzak durmamız gerektiğine işaret eden Cıbır, "Para kazanacağınızı garanti eden, garantili getirilerle büyük ödemeler vadedenlerden kaçın" diyerek uyarıda bulundu.