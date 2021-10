TUBA KALÇIK

Yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliği ile mücadele etmemiz çok büyük önem taşıyor. Böyle bir sorunla savaşmak için toplumsal farkındalığımızın artması şart. Bunun için de devlet kurumlarından STK'lara kadar geniş bir yelpazede birçok kurum etkinlik düzenliyor, çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun son örneğini ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla 17 Ekim'de bin gönüllü gençle önemli bir etkinlik gerçekleştirecek.



'Biz Değişirsek, İklim Değişmez' sloganıyla düzenlenecek bu etkinlikte, Fırat havzasına atılan atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor. Tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış Fırat Havzası'nda, belediye tarafından oluşturulan ekipler, Fırat Nehri'ne dalarak diplerdeki atıkları çıkaracak. Ben bu etkinliği toplumsal farkındalığın artması için son derece önemli buluyorum.

'Temizlik önce kapımızın önünden başlar' sözü misali, keşke daha çok belediye kendi yönetim sınırları içinde böyle önemli etkinliklere imza atsa...



BU OLAYI CİNSİYETÇİLİĞE DAYANDIRMAK ABESLE İŞTİGAL!

Nihal Yalçın-Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerilimin üzerinden neredeyse bir hafta geçti ama hâlâ medyanın gündeminde. Ödül törenlerinde konuşma, ödül alındıktan sonra yapılır. Bu bir gelenektir. Buna rağmen hâlâ olayı cinsiyetçiliğe dayandırmak bence abesle iştigal bir durum. Her ne kadar bu olaydan bile siyasi rant devşirmeye çalışanlar olsa da, benden söylemesi, buradan kimseye ekmek çıkmaz...



HER DOĞAN BEBEK İÇİN BİR ZEYTİN FİDANI

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın özellikle AKM ve Kültür Yolu rotası hakkındaki görüşlerini aktarmıştım... Anladığım kadarıyla AKM'nin açılışını benim gibi heyecanla bekleyenlerin sayısı çok. Çünkü açılışa dair birçok soru ve mesaj geldi. AKM, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız tarafından çok güzel bir törenle açılacak.

Konu Beyoğlu Belediyesi'nden açılmışken, çevreye duyarlı belediyeciliğin bir örneğini daha belediye bünyesinde Her Bebek Bir Fidan adıyla yürütülen projede görüyoruz. Bolluğun, sağlığın, refahın, bilgeliğin sembolü olan zeytin fidanının Beyoğlu'nda doğan her bebek için dikilmesi bence çok ince düşünülmüş bir mesaj da içeriyor.



Projeyi Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Hanım yürütüyor. Bu projeye kadın elinin değdiği, verdiği ince mesajdan da anlaşıyor zaten. Her doğan bebek yeni bir umuttur dünya için ve her bebek de bir fidandır. Seyhan Hanım da proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 160 bebeği ziyaret etmiş ve 3 bin 160 fidan dikmiş. Ailelere yaptığı ziyarette belediyenin vakfı olan Sosyal Market'ten bir bebek ihtiyaçları çantası da hazırlanıyor ve hediye ediliyormuş. Sosyal devlet olmanın en güzel örneklerinden biri de bu bence. İçinde dayanışma var, çevreye ve doğaya sevgi var, ailelere verilen destek var. Tek projede birçok maddi ve manevi sevinci bir arada yaşamak var. Sosyal belediyecilik, yapılan eser siyasetiyle birleştiğinde ortaya böyle güzel örnekler çıkıyor. Bir tarafta devletimizin AKM, Atlas Sinema Müzesi gibi dev eserleri, diğer tarafta Beyoğlu Belediyesi'nin birlik ve beraberliği, komşuluğu pekiştirici sosyal projeleri. Her Bebek Bir Fidan projesinin de diğerlerine örnek olması ümidiyle.