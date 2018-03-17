2018 Mart ayı kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşamlara rehber olurken, hayallerimizi de şekillendiriyor.

Yeniay'ın eteklerinde binbir konu var. İçimizi kıpır kıpır yapacak ayın bu hali sadece Neptün'den destek almayacak, mevsimin uyanışına da tanıklık edeceğiz.

Bilinçaltını yöneten sekizinci evin konularını temsil etmesi, aynı zamanda Akrep döngüsünden feyz alacağını da işaret ediyor.

Gökyüzünün su ve ateş burçlarına teslim olması içimizdeki sıkışmaların nedenlerine elçilik edecek. Yeniay'ın 28 günlük döngüsünde bir yaprak açar gibi azimle, sakince ilerlemek, yaratıcı yollar denemek, eski alışkanlıkları ve davranışları gözlemlemek önemli olacak.

Toplumsal alanda; kötülüğün, su burcundaki Yeni Ay'ın etkisiyle renk değiştirebileceğini göreceğiz.

Bu vesile ile; somut olarak yaşamınızda nelerin size engel teşkil ettiğini, hangi konularda kendinizi geri tuttuğunuzu da göreceksiniz.

Bir nevi kendi kabuğunuzdan çıkmanız ve farkındalığınızın artması için manevi destek olacak. Zihninizde uyanışa neden olacak olan bu muazzam Yeni Ay'ın bireysel yaşamlara bire bir etkisi olacak.

Kişisel dünyamızda ise; savunmacı tarafımıza, ilişkilerdeki eksikliklerimize, ertelediğimiz her konuya, beklettiğimiz her konuşmaya, içimizde kalan hayallerimize, şefkat ya da tavır göstermeye çalıştığımız konulara da şekil verecek. Yeni Ay gerçekleşirken anın yükseleni Aslan burcunda meali ateş ve su elementinin yoğun olduğu bu döngüde heybetli konuşmalar, yükselmeler, narsist tavırlar, hakarete varacak konuşmaların önüne geçemeyen bir süreç oluşabilir. 'Türkiye'de neler oluyor?' derseniz... Yeni Ay'dan nasibini alan ülkelerden birisi de bu süreçte Türkiye olacak. Ülkemizin natal haritasını yakından ilgilendiren Yeni Ay, Ay düğümleri ile bağlantıda olacak. Bu sefer sistemle ilgili büyük kararlar alınacak.

Su burcunda gerçekleşecek Yeni Ay bize hâlâ birbirimize ihtiyacımız olduğunu, korkunun ne denli büyük bir duygu olduğunu hatırlatacak.





ASTROGÜNDEM

Yersiz konuşan, zamansız hareket etmiş olur. Yeni Ay Balık burcunda meydana gelirken parti başkanlarını gündeme taşıyor. Partilerle ilgili büyük oluşumlar gündemi bir anda değiştirebilir. Yeni siyasi oluşumlar ön plana çıkarken dünya siyasetinde ise meydan okuyan okuyana diyeceğiz. Bugün siyaset, dünyanın konusu olacak.