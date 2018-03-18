Mars, kalbin tam ortasına savaşçı, mücadeleci, lider ve sabırsız olma özelliklerini taşıyan bir gezegen… 'Bu güçlü gezegen Oğlak burcunda seyrettiğinde sadece sevenleri, sevdalananları mı göreceğiz?' derseniz 'Neler göreceğiz neler...' derim. Sabırsız, savaşçı ve ihtiraslı Mars, disiplinli ve karizmatik Oğlak burcuna geçiş yaparken, kendini Oğlak burcunun özellikleriyle yükselterek olumlu sabrın ve gerçekçiliğin tetikleyicisi olacak. Önüne kattığını savuracak. Yetenekli yanını keşfetmesi, planlarını hayata geçirmesi ve üretmesi için teşvik edecek. Ederken de kendi değerlerini insanlığa yeniden hatırlatacak. Eğitim, hukuk, borsa, doğal kaynaklar ve enerji sektörü gündemden düşmeyecek. Gerçeğin özünü kavrayıp eylemlerimizi ve hayatımızı bu gerçekliğe göre düzenleme fırsatı bulacağız. Şimdiye dek yaptığımız fedakarlıklar ve fazladan aldığımız yükleri üzerinden atamayanları, biraz ferahlatacak! 1989- 1992 arası doğanları yakından ilgilendirecek. Başarıya da o kadar yakın olacağız. Oğlak, aynı zamanda deneyim ve bilgeliğiyle gençlere yol gösteren bir gezegen! Mars'ın savaşan ruhuyla etrafımızdaki kötülüklerin farkına varmamız kolaylaşacak. Bunları kendinden uzaklaştırmanın yollarını bulmakta zorlananlara da yardım edecek. İsteyenlerin önündeki engelleri açacak. Ne kadar yorgun düşersek düşelim, keçi gibi inatçı, kaya gibi sert olmaya zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşma dönemi başladı.

YAN ETKİLERİ

Bu dönemde en dikkat edilmesi gereken ise, kişisel ilişkilerimizin bozulmaması adına; hırsın rehavetine kapılmadan, mantıklı davranmalı ve sert olmamamız gerektiği. Tüm sınırları zorlayan güç isteğine kapılmak, işkolik olacak derecede çalışmak sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Bu dönem işiyle aşk yaşayanların, 'Ortaya somut bir şey koyamadım' diyenlerin dönemi; duyurulur. Mars, Oğlak burcundayken tembellik ve uyuşuk hissedebilirsiniz.

ASTRO GÜNDEM

Fazla nimet külfettir. Venüs-Ay Düğümü ilişkisi borsada yaşanan spekülasyonlara işaret ediyor. Aynı zamanda aile şirketleri için iddialı kararların açıklanacağı günlere vurgu yapıyor. Sosyal hayatımızda motivasyonumuzun düşük olacağı bugün karşımıza çıkan en ufak engel karşısında geri çekilmeyi tercih edebiliriz.