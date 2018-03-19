Mart ayının ilk günlerinden bu yana size, çok farklı duyguları yaşayacağımızı anlatmaya çalıştım. Şimdi ise kemerlerinizi takın, çünkü mevsim uyanıyor. Astrolojinin de yeni yılı olan mevsimin uyanması birçok kişinin hayatında yeni rotalar belirlerken, müzmin bekarları da evlendirecek. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanları destekleyen gökyüzü; iş arayanlara iş, küslere barış getiriyor. Peki, kıyamet nerede mi kopacak? Hemen söyleyeyim; medyada göz önündeki ünlüler ve ünlü aileler de! İlk konuşulacaklar arasında kimler mi var dersiniz? Buyurun hep birlikte bakalım...

Uzun yıllar sessizliğini koruyan 14 Ekim 1980 doğumlu Cansu Dere hem aşk, hem de iş hayatıyla, eski günlerine bomba gibi geri dönerken belki de 2018 yılının en popüler gelini olma yolunda da en iddialı aday olacak.

Avrupai görünüşü ile zamanında podyumların en önemli ismiyken dizilerdeki başarısıyla da kendinden çok söz ettirmişti.

Şimdilerde ise şans her köşeden gülüyor esmer güzele. Terazi burcu Cansu Dere'nin, yeni dizisindeki performansı en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya oturacak. Mistik rolü, buğulu bakışları ile hafızalarımızda yer edinen 9 Kasım 1981 doğumlu Akrep burcu başarılı güzel Gökçe Bahadır'ın dizisindeki başarısı özel hayatında geçerli olmamış gibi görünse de 2018 yılının Mart ayında farklı bir duygunun peşine takılacağına işaret ediyor. Hatta bir anda fısıltı gazetelerinde ana sayfalara düşen bu durum, sevdiklerini ikiye bölebilir diyor Merkür'ün Koç burcundaki seyri! Gökçe Bahadır, dizideki aşkının gerçek hayatta da olup olmadığını araştıran herkesi ters köşeye oturtabilir. Hatta ilk defa kişisel açıklamalar yapmak zorunda bile kalabilir diyor gökyüzünün akışı.

10 parmağında 10 marifet dediğimiz türden biri olan 1980 doğumlu Demet Evgar'ın yeni dizisi konuşulmakla kalmayacak birçok kurumun da dikkatini çekecek. Her daim işi ile konuşulan başarılı oyuncu, Merkür gerilemesine günler kala aşk hayatı ile de gündeme gelebilir.

Eğer sizin de çevrenizde 1980–1981 yıllarında doğanlar varsa bu döngüde, hayatlarında büyük kırılmalardan geçeceklerine işaret ediyor gökyüzü. Bu yıllarda doğduysanız ve son yıllarda büyük bedeller ödediyseniz, şans artık elinizi bırakmıyor.

ASTRO DUYURU

Hep konuşursan hiç duyamazsın! Siz siz olun yarın için kendinize küçük bir defter alın. 2018 yılının Mart ayından 2019 Mart ayına kadar yapmak istediklerinizi yazın. Bugün ve yarın, gökyüzünün adeta dileklerimizi duyan bir dilek kutusu olduğunu hatırlatırım. Hayattaki en büyük eksik ruhu beslememektir; ruhunuzu besleyecek dualar etmeyi unutmayın.