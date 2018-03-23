Bugün başlayan Merkür retrosu, gökyüzünde yalnız değil. 10 Mart'ta geri hareketine başlayan şans ve bolluk gezegeni Jüpiter retrosuyla arkasına aldıklarını daha da büyütecek ve genişletecek. Bu dönemde benden tavsiyeler ise şöyle:

Merkür ateş burcunda geri giderken, her şeyi iki kere kontrol etmelisiniz.

Hatalarını haksızlıkla kapatmaya çalışanlar su yüzüne çıkacak. Bu yüzden hemen celallenip birilerini korumaya çalışmayın.

Başkasının başarısından nemalanmak isteyenler başarısız olacak.

Ticaretle uğraşanlara riskleri karşılığında şans verecek.

Aile şirketinde çalışanların, patronların kişisel hırsları açığa çıkarak. İş yerinde gizli ilişkiler yaşayanlar bu dönemde deşifre olacak.

İlişkinizde problemleriniz varsa hiç olmadık konuşmaların zeminini hazırlayacak. Yalancı, emek hırsızı, dedikoducu, iş çevirenlere hiç fırsat vermeyecek. Şimdi yazacağım tarihlere dikkat etmeli ve ajandanıza not almalısınız çünkü bu tarihler tehlikeli:

29 Mart: Venüs, Uranüs kavuşumu, Merkür geri hareketine eşlik ediyor; çocuksu hareketlere, yüksek davranışlara karşı dikkatli olunması gerekir. Kıskançlıklar ve şımarıkça tutumlar ilişkilerde artabilir.

1 Nisan: Güneş, Merkür kavuşumu sürece eşlik ediyor; evlilikte ve uzun vadeli ilişkilerde ikinci baharını yaşayanlar sorunlar ile karşı karşıya gelebilir. Aynı evi paylaşan çiftlerin sorumsuzluktan şikayetleri artabilir.

2 Nisan: Mars, Satürn kavuşumu sürece eşlik ediyor; kavga, sinir ve öfke patlamaları artış gösterebilir. Aile içinde baba tarafına dair sorunlar yaşanabilir. Takıntılı insanlar ile inatlaşmalar artabilir. Aile içinde ise mal ve mülk paylaşımları kıyaslanırken eleştiriler yükselebilir.

17 Nisan: En kritik gün olacağını söyleyebilirim; Gökyüzü, retro bitiş tarihinde su yüzüne çıkacak konuları işaret ediyor.

ASTRO TEKNOLOJİ

Ay-Merkür iletişimi, bilimsel keşifler ve icatlar için önemli bir döngüyü işaret ediyor. Teknoloji devi markalar yeni sistemlerini faaliyete geçirdiklerini açıklayabilirler. Bilim adına önemli gelişmeler yaşanırken, bazı isimler dünya çapında başarıları ile ülkemizi gururlandırabilir. Toplu taşıma araçlarının teknolojik aksaklıkları trafiği kaosa çevirebilir.