Gökyüzündeki düello en keskin günlerinden geçerken; gelin bugün sizlerle biraz ruhunuzun nelere ihtiyacı olduğunu, zihninizin neden bu kadar karışık olduğunu bulmaya çalışalım.

Sevmenin yaklaşık 10 yıl sonra marifet yani sadece yeten olarak algılanacağını söylesem inanır mısınız? İnanın! Çünkü sevmek hiç bu kadar yıpranmamıştı.

Belki de hiçbir tarihin hiçbir köşesinde insanlık sevmeden, bu kadar uzun süre yaşamla baş başa kalmamıştı.

Sevmek aslında kişiye karşı yapılan bir eylem değildir. Önce yaşamı sevmek, sonra kendini sevmek ve sonra da başkalarını sevmek hali doğar.

Sizce de öyle değil mi? Yaşamayı sevmeyen kendini sevebilir mi?

Kendini sevmeye layık görmeyen, başkalarını nasıl sevebilir ki?

Bu sorular derine indikçe çoğalır elbette. Hatta varlığımızı ortaya koyma nedenimizi bile ortaya çıkarabilir.

Sevmek marifete dönüşsün istemiyorsak; yapmamız gereken şey, sevmenin sadece bir kişiye yönelik olmadığını anlamaktır.

Sevmek bir anlamda tanışmaktır, keşfetmektir. Mesela 'Kendinizi neden seviyorsunuz?' sorusuna 'Dürüst olduğum için' cevabını verdiğinizi düşünün.

Bu cevap; yalanla dürüstlük yan yana geldiğinde, sonu ne olursa olsun dürüstlüğü seçtiğinizi ve bu yüzden kendinizi sevdiğinizi göstermez mi? Yani aslında siz yalanı reddedip dürüstlüğü seçerek kendinizi tanımış olmadınız mı?

Peki ya yaşamak? Yaşamayı neden sevdiğinizi sorsam; belki de bazılarınız 'Hep yanımda olan ailem', bazılarınızsa 'Dünyayı keşfetmek için' diyeceksiniz.

İşte bakın yine bir tanışma, keşfetme söz konusu.

Yaşamı, kendinizi ve başkalarını severek, beklentisiz, naif bir sevmeyle sevginin gücüne erişebilirsiniz.

Dünyadaki kötülüklerin sizi kötü yapmasına izin vermeyin. Sevgisizlik insanı yalnızlaştırır.

Yalnızlık insanın içindeki sevinci yok eder. Ne farkımız kalır eski eşyalardan?

ASTROGÜNDEM

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