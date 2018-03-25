Gelin bugün mini bir astrotest ile önce hangi duygu durumundasınız bulalım...

Birini kırmamak için küçük, pembe yalanlar söyler misiniz? a) Ara ara söylerim. b) Asla söylemem.

İki arkadaşınız bir anda tartışmaya başlarsa tepkiniz ne olur? a) Konuya dahil olmaya çalışırım. b) Onları sakinleştirir ve durumu çözmelerini sağlarım.

Arkadaşlarınız en çok hangi konularda fikrinizi alır? a) Sosyal ya da ailevi konularda b) Giyim kuşam konusunda

Arkadaşlarınız sosyal medyaya koyduğunuz fotoğrafı beğenmediğini söyledi. Ne yaparsınız? a) Hemen silerim, onların düşünceleri benim için önemlidir. b) Fikirlerine saygı duyarım.

Sevgiliniz ortada hiçbir şey yokken ayrılmak istediğini söylerse... a) Ortalığı ayağa kaldırırım. b) Nedenini öğrenmeye çalışırım.

Trafikte kaza olduğunu gördünüz... a) Elim ayağıma dolanır; ne yapacağımı şaşırırım. b) Hemen ambulansı ararım.

Üzerinde çalıştığınız işle ilgili bir şeyler içinize sinmedi. a) Fikirlerimi açıkça dile getiririm. b) Çoğunluk kabul ettiyse bir şey diyemem.

Arkadaşınızın denediği kıyafeti beğenmediniz. Ne dersiniz? a) Hevesini kırmak istemem. Yakıştı derim. b) Fikrimi açıkça dile getiririm.

Sevgilinizle gergin bir konuşmanın içindesiniz…. a) Sesimi yavaştan yükseltir, konuşmanın hakimi olurum. b) Sakin bir şekilde kendimi ifade etmeye çalışırım.

Arkadaşınız sizinle buluşmaya geç kaldı.... a) Bekletilmekten hoşlanmam. b) Mutlaka bir nedeni vardır.

Eğer b şıkkı fazlaysa; mantıklısınız!

Siz olayların hemen içine dalmaktansa beklemeyi tercih ediyorsunuz. Vakti geldiğinde fikirlerinizi açıkça söyleyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Kendi fikirlerinizi de yok saymıyorsunuz.

Olaylar karşısındaki olgun tavrınız sizi aranılan kişi haline getiriyor.

Eğer a şıkkı fazlaysa; olabildiğince duygusalsınız.

Fikirlerinizi rahatlıkla dile getirmekten çekiniyorsunuz.

Duygusallığınız, yaşadığınız olaylara karşı fazla tepkisel yaklaşmanıza neden oluyor.

Daha sakin davranmaya çalışırsanız; sizi zorlayan durumların çözümüne ulaşırsınız.



ASTROGÜNDEM

Bugün güzellik gezegeni Venüs, Jüpiter'le iletişim kuruyor. Bu durum, güzellik uğruna ödenen bedelleri işaret ederken obezite sorunu tüm dünyada konuşulan bir konu olarak karşımıza çıkarabilir. Özellikle estetik algısının konuşulacağı bugün sosyal medyada tartışmaların yaşandığına şahit olabiliriz. Etrafımızdaki insanların dikkatini çekeceğiz.