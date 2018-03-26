Haftanın ilk gününe yorgunluk hissiyle başlamış olabilirsiniz.

Merak etmeyin; öğleden sonra kendinizi hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz!

Telefonunuz sürekli çalarken, haberler peş peşe akacak. Eğer 2017 yılının Ekim ayında bazı kişilerin sözlerini kulak arkası ettiyseniz, eğer işin içinde uyanıklık da varsa, bu hafta bu konuyu bu retro ile çözecek ve iki çift laf söyleyebileceksiniz.

Bazen 'Allah yolunu açık etsin' deriz ya, işte bu hafta bu sözü bolca duyacağız. Yani ipleri koparan koparana olacak. Bunun sorumlusu tabii ki Merkür retrosu...

Herkesin, Merkür kafasına girip hep bir ağızdan konuşmaya başladığını fark edeceksiniz.

Haftanın ilk gününde, teknolojik aletlerle sınanmamız an meselesiyken, dünyadan yangın haberleri de duyabiliriz.

Bu Merkür gerilemesinin egoyu parlattığını da belirteyim.

İnsanların; konumlarını, makamlarını hatırlatan konuşmalar yaptığını duyabilirsiniz.

Ayrıca eğer bugün yüklü bir ödemeniz veya önemli bir toplantınız varsa, pür dikkat kesilmenizi öneririm.

Peki bugünden itibaren gökyüzünün en çok uğraştığı burçlar hangileri olacak? Merkür retrosunu misafir eden Koç burçları, ilk zorlananlar olacak.

Terazi burcuysanız, bugünlerde hayatı sorgulamanız tesadüf değil. Uranüs, Koç burcunun son derecelerinde ve bu da Terazi burçlarına 'Önce ben' dedirtecek.

Bu hafta en çok Koç ve Terazi burçlarının çıkışları konuşulacak.

Merkür gerilemesinin hedef aldığı ünlü isimler ise şöyle:

1982 doğumlu Kadir Doğulu; evliliğiyle gündeme gelirken, yeni projesinin askıya alındığı haberleri ile konuşulabilir.

1981 doğumlu Engin Akyürek, aşk hayatı ile konuşulmaya devam edecek.

1979 doğumlu Murat Yıldırım, içinde bulunduğu sektörle ilgili açıklamalar yapabilir.

1977 doğumlu Ceyda Düvenci, başarıları ile gündeme gelecek.

1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirecek.

1969 doğumlu Emre Altuğ; hem özel, hem de iş hayatına dair kuralları ile gündeme gelecek.

1964 doğumlu Yavuz Bingöl'ün geçmişi ekrana yansıyabilir.

1961 doğumlu Mehmet Aslantuğ, duyarlılığı ile konuşulabilir.

1949 doğumlu Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında ekrana yansıtılandan çok daha farklı bilgiler duyabiliriz.

ASTROGÜNDEM

Bugün Ay-Uranüs zıtlaşması, seçim arenalarını aratmayacak konuşmaların gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Özellikle TBMM'de sert konuşmalara şahit olabiliriz. Ayrıca akaryakıt sektörünü yakından ilgilendiren bir gün olacak. Bugünün kapris günü olduğunu belirtmek isterim. Hem çevrenizdekiler, hem de doğa koşulları size çok tuhaf gelebilir.