Kişilikleri deforme eden gelmiş geçmiş en hızlı yüz yıldan geçerken, çevrenizdekileri burçlarından analiz edebilirsiniz...

KOÇ: Şüpheci tavırlarınız varsa, her zaman lider olmak istiyorsanız, sabırsızlığınız had safhada ise, her zaman hayattan keyif alacak bir yön buluyorsanız tam bir Koç burcusunuz.

BOĞA: Rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız, sır saklamak konusunda iyiyseniz, bağlılıklarınızı kolay kolay değiştiremiyorsanız siz tam bir Boğa burcusunuz.

İKİZLER: Sosyalleşmek sizin için önemliyse, araştırmayı seviyorsanız, arkadaşlıklarınıza çok önem veriyorsanız, sabah gülüp akşam somurttuğunuz zamanlar çoksa tam bir İkizler burcusunuz.

YENGEÇ: Sabırlı davranmak sizin için zor değilse, duygularınızla hareket etmeyi tercih ediyorsanız, geçmişe, eskiye olan özleminiz çok fazla ise siz tam bir Yengeç burcusunuz.

ASLAN:

Detaylı düşünmekten kendinizi alamıyorsanız, ikili ilişkilere çok önem veriyorsanız, sevgi ile her sorunun halledileceğine inanıyorsanız siz bir Aslan burcusunuz.

BAŞAK: Tanıştığınız insanlarla aranıza mesafe koymayı tercih ediyorsanız, mükemmel olmak, mükemmele ulaşmak sizin için çok önemliyse tam Başak burcusunuz.

TERAZİ: Aşk sizin için çok önemliyse, insanlarla iletişim kurmakta zorlanmıyorsanız, dış görünüşünüze çok önem veriyorsanız ve bakımlıysanız siz tam bir Terazi burcusunuz.

AKREP: Hayatındaki kişilere kendinizden çok değer veriyorsanız, insanlara güvenme konusunda sık sık sorun yaşıyorsanız, her konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız siz tam bir Akrep burcusunuz.

YAY: Arkadaşlık ve aile ilişkileri sizin için çok önemliyse, sorumluluk almak pek de size göre değilse siz tam bir Yay burcusunuz.

OĞLAK: Çalışmak sizin için bir hobiyse, aile kurmak sizin için her şeyden, herkesten çok daha önemli ise analitik düşünmekten hoşlanıyorsanız siz tam bir Oğlak burcusunuz.

KOVA: Birine bağlanmaktan çekiniyorsanız, tavizin taviz doğurduğuna inanıyorsanız ve bu konuda keskin düşünceleriniz var ise siz tam bir Kova burcusunuz.

BALIK: Savunmacı yönünüz baskın ise, fedakarlıktan asla çekinmiyorsanız, rahatınız için hiç ödün vermiyorsanız siz tam bir Balık burcusunuz.

ASTROGÜNDEM

Koşmayan düşmez! Ay-Merkür ilişkisi ülke meselelerinin yoğun konuşulduğu bir dönemi işaret ediyor. Siyaset her ülkenin yine gündemi olurken, bazı siyasi liderlerin söylemleri kaos yaşanmasına neden olabilir. Sosyal hayatımızda ise dikkat dağınıklığı sonucu ufak aksilikler yaşayabilir, günü kurtarmak adına düşünmeden davranabiliriz.