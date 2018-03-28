Bugün gökyüzünün rengi de, ışığı da farklı olacak.

Peki bu farklı günde siz ne mi hissedeceksiniz, anlatayım buyurun...

Yaşamı algılayış şeklimize göre değişen, oldukça bireysel bir kavramdır yalnızlık. Ne zaman, nerede ortaya çıkar işte bu değişir. Bazen aşama aşama gelişir; etrafınızdakilerin sizi terk etmesiyle mesela. Birçoğumuz için de yeni bir başlangıç yapmak mesela yeni bir okula başlamak, taşınmak, boşanmak; yalnızlığın kapısını aralayan nedenlerdir.

Ait olduğumuz sosyal ortamdan koparak, daha fazla yalnız vakit geçirmeyle de başlar bu süreç.

Yalnızlığın sizi üzmemesini nasıl sağlarsınız, bu döngüye nasıl son verirsiniz, bakalım.

Kendinizi sosyal açıdan izole edilmiş hissediyorsanız; daha önce denemediğiniz, fırsat bulamadığınız hobilere, aktivitelere, gönüllü olarak katılacağınız topluluklara dahil olun. Artık eski alışkanlıklarınızdan kurtulun. Evet, şu atamadıklarımıza bir daha bakalım.

Sosyal medyada olup gerçek hayatta hayatınızda olmayan insanları birer birer silin. Evet, bu kadar basit! Onlar hakkında sürekli fikir sahibi olmak yaranıza tuz basmak olmuyor mu?

Ancak şöyle değerlendirebileceğimiz durumlar da var tabii ki; bazen hemen silip atmak yerine, geçerli sebepleri olan kopuşlar da yaşanabilir. Bu ikisi arasındaki farkı yapabilmeniz çok önemli, çünkü aksi takdirde kendinizi yalnızlığa mahkum bırakan yine kendiniz olmuş oluyorsunuz.

Unutmayın, her şey sizinle başlar.

Yalnızlıktan hoşlanan, kalabalık ortamlardan çabuk sıkılan burçlar: Koç, Başak, Akrep.

Çevresinin kalabalık olmasından hoşlansa da ara sıra ortadan kaybolan burçlar: Boğa, Aslan, Oğlak.

Yalnızlık fobisi olan, çevresinde kimse olmayınca melankoliye kapılan burçlar: İkizler, Yengeç, Balık.

Yalnız kalmaktan nefret eden burçlar: Terazi, Yay, Kova.

ASTROGÜNDEM

Güneş-Jüpiter çekişmesi birbirini dava eden siyasilerin düellosuna vurgu yapıyor. Rusya ve İran bugünden itibaren dünya gündemine oturabilir. Uluslararası arenada insanlığın yine ikinci planda kaldığının fark edileceği bir gün olabilir. Teknolojinin kontrol edilemediğini kanıtlayacak olaylara şahit olabiliriz. Unutkanlığın yoğun olduğu bir gün.