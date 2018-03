Hayata bakış açımız önceliklerimizi belirler. Kimimiz hayatımızın merkezine aşkı koyarken, kimimiz de iş yahut sosyal hayatımızı koyarız. Ve bu öncelikler bazen en baskın, en ihtiraslı yanımız olarak ortaya çıkar. Bugün burcunuzun hangi alanda ihtiraslı olduğunu yazdım...



AŞK HAYATINDA

ASLAN: Aşkta liderdir ve ateş grubu grubunun en romantiğidir.

Duyduğu iltifat ve övgüler karşısında, içindeki aşk büyür.

YAY: Aşkı serüven gibi yaşar. Her an bir sürpriz yapabilir. Sıkıcılıktan ve kıskançlıktan hiç mi hiç hoşlanmaz.

YENGEÇ: Aşkta güven ve bağlılığın olmasına oldukça önem verir.

Duygularını unutmaz. Küçücük sürprizler bile onu mutlu etmeye yeter.

BOĞA: Bir boğa burcuna aşıksanız, onunla uzun bir ilişkiniz olabilir.

Hatta ve hatta ilişkiniz evlilikle dahi sonuçlanabilir.



İŞYE RİNDE

OĞLAK:Onun bu denli işkolik olmasının altında, sevdiklerine verebileceği konforu sağlamak vardır.

KOÇ: Ani çıkışlarıyla dikkatleri bir anda üzerine toplayabilir. Rahatına düşkün gibi görünse de aslında mücadeleyi elden bırakmaz.

BALIK: İşi; aklını ve mantığını en iyi şekilde ortaya koyduğu yerdir bir Balık burcunun. Aklıyla önsezilerini birleştirdiğinde, başarısız olması neredeyse imkansızdır.

KOVA: Yaratıcılığıyla ön planda olan Kova burcu kariyerine oldukça önem verir. Maddiyat kadar maneviyat da onun için çok önemlidir.



SOSYAL ORTAMDA

İKİZLER: Meraklı ve iletişimi güçlü bir İkizler burcunun asosyal olması beklenemez. Bilmediği bir ortama bile girse, sorduğu sorularla yahut ilginç sözleriyle dikkatleri bir anda üzerine çekebilir.

BAŞAK: Detaycı ve planlı Başak burcunun sosyalleşmeye olan tutkusu karşısında şaşırabilirsiniz.

O, her şeyi bir dengeye ve programa oturtmayı sever.

TERAZİ: Biraz üşengeç olsa da iletişim konusunda oldukça başarılıdır.

Etrafındakilere karşı nezaketli ve sevgi dolu oluşuyla, aranılan kişi haline gelir.

AKREP: Liderlik yapısı, sosyal yaşamında göze çarpar.

O, organizasyonların öncülüğünü yapar.

Farklı birçok mekanı bilir.



ASTRO GÜNDEM

Nefes aldıkça umut vardır. Güneş-Satürn 90'lığı bir ülke liderinin şok haberi ile dünya gündemini değiştirebilir. Geçmişte yaşanan benzer olaylara tanık olabileceğimiz bugün şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle dünya siyasetinde sözü geçen kadın siyasetçiler bugün çok konuşulacaklar.