Ah şu Dolunay! Gölgesinde gizli kalan, hafızalarda kitli duran her şeyi tek tek ortaya döken Dolunay. Bilmem kaçıncısı demeyin, hepimizin; içini dolduran bir Dolunay'ı ve yüreğini hafifleten bir Yeni Ay'ı vardır. Hal böyle olunca dünyaya geldiğiniz günde Ay'ın hali ne ise kalbinizin rengi de odur. Dönelim gökyüzü gündemimize... Dolunay kapıda! Ruhu üstümüze bugünden itibaren çöküyor. Merkür bir yandan, şans gezegeni Jüpiter bir yandan geri giderken, Mars toprak burcunda hareket etmeye hazırlanıyor. Hal böyle olunca Mart'tan daha büyük Nisan varmış diyeceğiz. Gökyüzünün toprak hakimiyetine doğru aktığı bu döngüde size keyifli ve renkli konulardan bahsetmek isterdim.

Ancak bu Dolunay kırmızı kart gösteren hakem misali, sürekli bir engelle ve sorunla karşılaşmamıza neden olabilir.

Bu ay gerçekleşen ikinci Dolunay'ı anın yükseleni Aslan yönetecek. Bu durum ne kadar heybetli olduğunun da işareti.

Günler öncesinden etkisini göstermeye başlayan Dolunay'ın heybetinden, ışığından herkes feyiz alacak.

'Dolunayın gündeminde kimler var?'derseniz...

Kadınlar, çocuklar; bağımlılıklar, alışkanlıklar, eğlence sektörü, aile, yakın ilişkiler, eş ailesi, ortaklıklar, büyük markalar, moda, tarım, maden ocakları ve maden yatakları, estetik, tıp, doktorlar, operasyonlar, lüks tüketimi, ekonomi, hukuk, kanunlar, vergi, borçlar, kaynaklar.

Gökyüzü aslında bu Dolunay esnasında herkesi harekete geçirmek istiyor. Etkisini gösteren Merkür retrosu, işlerimize ya da sorumluluklarımıza dair eksiklikleri gösteren bir memur edasında çalışıyor. Az değil, neredeyse 21 gün boyunca uzun bir liste şeklinde yapmamız gerekenleri önümüze getiriyor. Ay'ın Terazi burcunda Dolunay fazında olması, Güneş'in karşısında ateş burcunda hareket ediyor olması ve Merkür'ün Koç burcunda geri gitmesi, egoları sınava çektiğini işaret ediyor. Adımların daha farklı atıldığını, köprülerin öyle kolay yıkılamayacağını bir kez daha görmeye başlayacağız.

Gökyüzü her ne kadar ateş hakimiyetindeyken Dolunay'a eşlik edecek olsa da, şifacı ve toparlayıcı bir yanı da olacak. Aslında çift karakterli bir etkide olacağını işaret ediyor gökyüzü.

Bir yandan düzenleyen, bir yandan da eli maşalı hizaya sokmaya hevesli etkiler bırakacak.

ASTRO GÜNDEM

Bugün para piyasalarını ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Türk futbolunu yakından ilgilendiren günler başlıyor. Önümüzdeki haftanın gündemini oluşturacak olayları bugünden belirliyor gökyüzü! Uluslararası siyasi liderlerin etkilerini de gözler önüne serecek gelişmelere hazır olun!