Nisan ayını anlamak istiyorsanız, Mart ayını bir kenara bırakmalısınız. Evet, doğru okudunuz. Mart ayından daha baskın ve onunla kıyaslanamayacak bir ay bizi bekliyor.

Nisan ayını bir çembere benzetelim.

Bu çember ya sizi dışında bırakarak çaba sarf etmenizi bekleyecek ya da içine hapsetmeye çalışarak, kurtulmanın yollarını aramanıza neden olacak. Anlayacağınız, çemberin dışında ki de etkilenecek içindeki de! Hal böyle olunca 2018 yılının Nisan ayı herkesi zorlarken ve mücadeleyi şart koşarken, dünyanın da ne yöne doğru gittiğini hep birlikte göreceğiz.

Gökyüzü, iletişim gezegeni geri giderken Nisan ayının ikinci yarısından itibaren yine ani gelişen olayları konuşacağımızı işaret ediyor.

Talihsiz olaylar, ani başlayan ilişkiler, sessizce evlenip sonradan ilan edenler, gizli ilişkiler, cinsel tercihler… Bugünden itibaren birilerinin günahlarını, birilerinin de kıskançlık krizlerini konuşacağız. Önümüzdeki hafta iki retronun aynı burçta başlayacak olması ise ön görülemeyen olayların olabileceğini vurguluyor. Bu süreç içerisinde, evlilik kurumunun hiç olmadığı kadar sarsıldığına tanıklık edeceğiz. 'Ey Nisan sen nelere kadirsin!' diyenlerin başında ise uzun zamandır maddi sorunlarla boğuşanlar gelecek. Eğer bir türlü paranızı tahsis edemeyenlerdenseniz; gökte ararken yerde buldum diyeceğiniz günler yakın.

Ancak bu ay, birlikteliklerde büyük günlerden geçtiğinizi fark edeceksiniz. Eleştirilerin havada uçuşacağı bu ayda size tavsiyem, beslenmenize ve seyahatlerinize odaklanmanız. Çünkü 2018 yılının en entrikalı ayından siz de nasiplenebilirsiniz.

Bu ay kendinize bir iyilik yapın ve kendinizi her zamankinden daha fazla sevin. Çünkü gökyüzü Nisan ayının aurasının karışık olduğunu ve kavgaya tutuşmanızın an meselesi olabileceğini işaret ediyor.

ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn kavuşumu, bazı belgelerin ortaya çıkacağını işaret ediyor. Liderler ve ülke çıkarları gündemde olacak. Mars-Oğlak transiti, göz altına alınan ülke başkanlarının sayısının artmasının bir sebebi olduğunu gözler önünü serecek. Siyasilerin gerçek niyetlerini ortaya koyan haberler olabilir.