Her ne kadar tüm ilişkilerin olmazsa olmazı sevgi ve saygı olsa da, her burcun ilişkide kendine özgü beklentileri vardır. Burçların ilişkiden beklentilerini merak ediyorsanız size özel hazırladığım yazımı okuyun ve birlikte olduğunuz kişinin özelliklerini yeniden keşfedin.

Koç: Koçların ilişkilerinin temeli duygudur ve aşkta her duyguyu tam yaşamak isterler. Onlar için sahici ilişkinin içinde kıskançlık da olur, tartışma da. Yalnızca kendisinin hakim olduğu bir ilişkiden kısa sürede sıkılır.

Boğa: Boğaların bir ilişkiden beklentisi, çoğu zaman kendi isteğinin olmasıdır. Küçük kaprislere tahammülü olmayan toprak grubu burcu Boğa, ilişkinin şımarığı olmaktan asla vazgeçmez.

İkizler: İletişimi dillere destan bir İkizler burcu ile birliktelik yaşamak kolay gibi görünür ama haksız oldukları durumlarda dahi haklılık payının olabileceğini iddia ederler.

Yengeç: İlgisiz sevgi olmadığına inanan Yengeçler, söylemlerine önem vermeyen, aradığı zaman ulaşamadığı birisiyle asla beraber olamaz.

Aslan: Ateş grubu burcu olan Aslan, her zaman kendinden bahsedilmesini ister. Bu sebeple ilişkide ikinci planda kalmayı asla kabul etmez.

Başak: Bir ilişkide sevgi ve saygının yanında güven de arayan Başakları bir birlikteliğe ikna etmek zordur.

Her şey istediği gibi olsun isterken, yarattığı karışıklığın sorumlusunu ise birlikte olduğu kişi olarak görür.

Terazi: Her zaman özveriden yana olan Teraziler'in özveriden kastı, aslında karşısındaki kişinin onun için yapacaklarıdır. İlişki içinde her zaman desteklenmek ve övülmek isterler.

Akrep: Akrepler ile yaşanan bir ilişki her ne kadar eğlenceli olsa da, her zaman sınava tabi tutulma hissi bir süre sonra yorgunluk verebilir. Sevildiğinden asla emin olmayan bu burçları ikna etmeye çalışmanız ve sürekli onun haklılığından bahsetmeniz gerekir.

Yay: Özgürlüğüne düşkün Yaylar, kendisine ayak uyduran bir eşi, sevgiliyi tercih eder.

Oğlak: Hayatını güvence üzerine kuran Oğlaklar, ilişkide de garanticidirler. Beraber oldukları kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını isterler.

Kova: Kovalar, ilişkilerinde sen-ben ayrımı yapmazlar. Beraber oldukları kişinin aşırı romantik davranışlarına tahammül edemezler.

Balık: Balık burçları için uyum çok önemlidir.

Kendi hayatına ayak uyduramayacak biri ile beraber olmayı tercih etmez.

ASTROGÜNDEM

