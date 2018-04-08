Şüphesiz hepimiz, hayatta sevgi ve aşkın kazanmasını isteriz. Peki, ilişkilerin bu kadar zor olduğu, iletişim sorunlarının iç içe geçtiği bir yüzyıldayken, aşk ve sevgi nasıl kazanacak? İlişkinizi küçük sorular üzerinden analiz edin.

Hatta sevgiliniz adına da cevaplar verin. Hem sevdiğinizin gözünden ilişkinize bakmış olursunuz, hem de kendi cevaplarınızla karşılaştırma yaparsınız. Belki de ilişkinizin ihtiyacı olan şeyi bulursunuz...

Sevdiğiniz kişiyle fikir ayrılığına düştüğünüzde ne yaparsınız? a) Orta yolu bulmaya çalışırım. b) Fikirlerimin doğruluğu konusunda diretirim.

Sevdiğiniz kişi sürpriz yapıp sizi yemeğe çıkardı. Fakat mekan size hitap etmiyor. Tepkiniz ne olur? a) Anın tadını çıkarmaya çalışırım. b) Açıkça söylemem ama hoşnut olmadığımı da belli ederim.

Ev işlerinde birbirinize yardımcı oluyor musunuz? a) Evet b) Hayır

Birlikte ortak hayaller kuruyor musunuz? a) Gerçekleştireceğimiz birçok şey var. b) Çok fazla olduğu söylenemez.

Sevdiğiniz kişinin hayatında bazı sıkıntılar meydana geldi ve biraz yalnız kalmak istediğini söyledi.

Tepkiniz ne olur? a) Rahat bırakırım ve yanında olduğumu bilmesini isterim. b) Yalnız kalmasının ardında başka şeyler ararım.

Sizinle ilgili yaptığı espriler karşısında tepkiniz ne oluyor? a) Kırıcı olmadığı sürece sorun etmem. b) Esprileri gerçek fikirleriyse?

Birlikte dışarıya çıkacağınız zaman, kıyafetlerinizin uyumlu olup olmadığına dikkat eder misiniz? a) Herkes kendince giyinir. b) Bire bir aynı olmasa da renk uyumuna dikkat ederim.

Birbirinizin aklından geçenleri okuduğunuz oluyor mu? a) O kadar çok oluyor ki; artık şaşırmıyoruz bile. b) Arada sırada oluyor.



A ŞIKKI ÇOkSA...

Birbirinize mükemmele yakın derecede uyumlusunuz. Üstelik bu uyum; sadece mutlu anlarda değil, mutsuzlukta ve kişisel isteklerinizde bile kendini gösteriyor.

Fikirlerinizi rahatça belirttiğiniz gibi, sevdiğiniz kişinin isteklerini de önemsiyorsunuz.



B ŞIKKI ÇOkSA...

Uyumlu olmakta zorlanıyorsunuz.

Birçok konuda ters düştüğünüz ve fikirlerinizi ona dikte ettiğiniz zamanlar oluyor.

Bu durumu tersine çevirmek elinizde.

Sıfırdan başlayın.

Kendinizi ve sevgilinizi yeniden keşfedin.



ASTROGÜNDEM

Düşman düşmana gazel okumaz. Güneş-Jüpiter karşıtlığı Bakü'den Musul'a uzanan topraklarda gündem olan petrol konusunu siyasi ve ticari anlamda yeniden yazılmaya başlanacak diyor. Özellikle ekonomiyi etkisi altına alacak olan bu açı yeni haftanın ekonomi gündemini de etkileyebilir. Yatırım yapmak için uygun olmayan günlerin başlangıcı!