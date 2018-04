Nisan ayının temposuna yetişmenin zor olacağını haftanın ilk gününden belirtmek istiyorum. Nisan ayı, her ne kadar enerjisi yüksek bir ay olsa da tabii ki asıl amacı hayatımızı toparlamamız. Hangi burcun hangi konuda zorlanacağını burç burç kaleme aldım.



Koç: Sorunlu bir birliktelik ya da evlilik bitirdiysen bu süreçte aynı konular ile tekrar ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Sakinliğini koruyabildiğin sürece haklı olmak hiç de zor olmayacak.



Boğa: Yarım bıraktığın her iş, sorumluluğunun artmasına neden olacak. Ailevi konular bu ay gündeminden hiç düşmeyecek.

Yakın bir arkadaşının desteği ile bu süreci kolay atlatabilirsin.



İkizler: Başarılarının takdir edilmediğini düşünmek olumsuz düşüncelere ve davranışlara neden olabilir. Sorun yaşadığın kişilerle konuşmalısın. Tüm iletişimini bir yanlış anlaşılmaya kurban edebilirsin.



Yengeç: İlişkin yeni bitmişse ve gururuna yenik düştüysen, hata yaptığını fark edeceğin olaylar yaşayabilirsin.



Aslan: Bu ay hukuki konularını çok iyi takip etmelisin.

Gözünden kaçan ufak bir detay büyük sorunlar yaşamana neden olabilir.



Başak: Miras, kredi, sözleşme gibi maddi alt yapılı konularda mutlaka dikkatli olmalısın. Aileden kaynaklı yaşadığın sorunları halletmek istiyorsan sağduyulu olmalısın.



Terazi: Uzun süreli ilişkin varsa bu ay yaşayacağın tesadüfler ilişkin ile ilgili nihai bir sonuca varmana neden olabilir.

İkili ilişkilerini yönetmekte zorlanacağın bu ay yaşadığın hiçbir sorunu arka plana atmamalısın.



Akrep: Senin olan her şeye sahip çıkma konusunda zorlanacağın bu ay, önemli evraklarını çok iyi muhafaza etmelisin. Ufak aksilikleri gözünde büyütmemeni tavsiye ederim.



Yay: Bu ay gerçekleştireceğin seyahat ve organizasyonlarda aksilikler yaşayabilirsin. Profesyonel bir yardım alman oldukça işine yaramakla kalmayacak, ufak tefek aksilikleri de bertaraf edecek.



Oğlak: Yaşam alanın ile ilgili yapmak istediğin değişiklikler umduğun gibi gitmeyebilir. Önceliklerini sıralaman işini oldukça kolaylaştıracak.



Kova: Sosyal çevren ve aile ilişkilerin ile ilgili ani çıkışlar yapabilir, sorunları halletmek yerine daha da büyütebilirsin. Kendi içinde muhasebesini yaptığın olaylara daha duyarlı yaklaşman kendini doğru ifade etmene yardımcı olacak.



Balık: Bu ay yapacağın yatırımlara çok dikkat etmelisin! Evliysen eşinin işi ile ilgili duyarsız davranışların sorunları büyütecek.

ASTROGÜNDEM

Mars-Ay Düğümü ilişkisi ABD'nin uluslararası çıkarlarının fitilini ateşleyebilir. Körfez Savaşı'na dair bazı itiraflar duyabiliriz. Ülke liderlerinin siyasetten uzak kişisel yorumları tartışmalara neden olurken yanlış anlaşılmaya açık söylemlerde bulunabilirler. Bugün yaşanması muhtemel kitlesel hareketler uzun süre konuşulacak.