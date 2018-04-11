Günlük hayatta seçimlerinizi bilinçli olarak yapsanız da bazı durumlarda tercihler içgüdüseldir. Mesela hangi yemeği sevdiğimiz, hangi model kıyafetleri kendimize yakıştırdığımız, hangi rengi favori renk olarak seçtiğimiz gibi.

Peki biz tüm bu tercihleri yaparken, içgüdülerimiz ne kadar haklı? Bunları bir de burçlarımız açısından incelesek fena olmaz mı? Her burç bir renge, bir doğaya sahip… İşte burcunu anlatan renk!

Koç: Canlılığına canlılık katan; kırmızı ve tonları senin olmazsa olmaz rengin.

Boğa: Sakinliğini, dinginliğini yansıtan renk; yeşil ve tonları.

İkizler: Duygularını ifade eden gri ve sarının tonları senin renklerin.

Yengeç: Sakin ve mücadeleci ruhunu temsil eden renk; beyaz.

Aslan: Gösterişini yansıtan renkler; turuncu, sarı ve tonları.

Başak: Naif ve sakin yapıya sahip bir Başak burcu olarak; senin rengin toprak tonları.

Terazi: Zevkli seçimlerini yansıttığın renkler; mavi ve pastel tonları.

Akrep: Gizemli kişiliğini daha gizemli bir hale getiren renkler; siyah ve bordo.

Yay: Keşfetmeyi seven biri olarak senin rengin; mor ve tonları.

Oğlak: Karizmatik ruhunu ve olgunluğunu en iyi kahve tonları yansıtır.

Kova: Özgür ruhunu yansıtan renkler; mavi tonları.

Balık: Sakinliğini yaşadığın hayatının vazgeçilmez renkleri; açık yeşil ve bej.

ASTROGÜNDEM

Halının altından tozlar çıkıyor. Venüs-Mars 120'liği uzun vadeli uluslararası enerji anlaşmalarını gündeme getirebilir. Ticari alım satımlar artarken, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda ülkeler arası söz düelloları her zamanki yoğunluğu ile devam edecek. Kişisel hayatlarda siyasetin çok yoğun olduğu bir gün olacak.