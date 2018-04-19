Öğreten gezegen Satürn, bu yıla damgasını vururken kendinden epey bahsettirecek.

Bu aralar herkes, disipline olmak ve bazı gerçeklerle yüzleşmek için zamanını boşa harcadığını daha çok fark eder oldu.

Kim kimin mutluluğunu istiyor, kim kimin mutsuzluğundan besleniyor?

İşte tüm bunları, baharın ilk ışıklarına eşlik eden Satürn retrosu ile göreceğiz diyor gök günlüğü! Satürn geri gidiyor ve yeni duygular deneyimlememizi istiyor. Ama istediğinizi almak için de 2020 yılına kadar Satürn Oğlak sürecini yaşayıp göreceğiz.

Satürn'ün geri hareketi, hayal kırıklarına yer vermeyin diyor.

Elbette ki hayal kırıklıklarınızı sorgulayabilir, kendinize bazı dersler çıkarabilirsiniz. Ancak bazı duygularla mücadele etmenin esas yolu; buna benzer duygularınızı asla yüceltmemenizdir.

Kendinizi tuzağa düşmüş ya da sınırlandırılmış hissedebilirsiniz, fakat önemli olan kendinize duyduğunuz güvenden kan kaybı yaşamamanız.

Herhangi bir konuda başarı elde etmek istiyorsanız;

Satürn retrosu sırasında kendinizi kurban psikolojisinden kurtarmalısınız.

Hayal kırıklıklarının gizli kahramanları bizleriz, bunu unutmamak gerekir. Kendimize, işimize, benliğimize ve inandığımız konulara yönelirsek hayal kırıklıkları düşmanınız olmaktan çıkar.



SATÜRN NELER YAPAR?

Bu süreçte kusur aramakta şampiyon olabiliriz.

Güvensizlik konusunun en derinlerinde yüzebiliriz.

Korkularımız ile barışmak için telaşlanabiliriz.

Gelecek için kesin adımlar belirleyebiliriz.

Hayatımızı garanti altına almak için birden fazla çözüm arayışı içine girebiliriz.

Satürn; evimizi, yaşadığımız yeri, çevremizi ve içinde çalıştığımız yeri belirler. Satürn, yedi yıllık döngüye hizmet ederken;

Uranüs de devrede olacak. Satürn- Uranüs ilişkisi bize değişime açık olmamız için altın tepside imkanlar sunacak.

Satürn aslında ideal olmanın ince bir çizgi ile belirlendiğini gösterir. Retro esnasında bu çizginin şekline ve ruhuna siz karar verebilirsiniz.

Engelleriniz olduğu kadar korkularınız da olacaktır. Fakat bu engellerin aşılmak için olduğunu, korkularınızın ise baş edilemeyecek korkular olmadığını aklınızdan çıkartmayın.

Tedbirin avantaja dönüşeceğini de göreceğiz.







ASTROGÜNDEM

Satürn, Oğlak burcunda retro hareketine başlıyor. Yıllar öncesinde kaldığını düşündüğümüz olaylar gündeme geliyor. Siyasi arena daha da hareketlenirken, siyasi liderler de tarafını belli edebilir. Sosyal hayatımızda ise kişisel eğitimimiz, kişisel görünüşümüz ile ilgili yenilikler yapabiliriz. Kendimize güvenimizin yüksek olacağı bir gün yaşayacağız.