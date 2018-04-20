Bugün itibariyle Güneş, Boğa burcuna geçiyor ve hareketli halimizi bir kenara bırakıyoruz. İlk cümleyi okur okumaz durağan bir duruma mı geçeceğiz diye düşünmüş olabilirsiniz.

Aslında tam aksine!

Hareketli, her yere yetişmeye çalışan, kendinden daha çok başkalarını düşünen yönümüzü dinlemek için bir kenara çekiliyor ve sakin, emin adımlarla hedeflerimize yöneliyoruz.

Artık üretkenliğimizi konuşturma zamanı. Arka plana attığımız çevremizdeki insanların sorunlarına öncelik verip kendi sorunlarımızı es geçtiğimiz günlere ara veriyoruz.

Güneş'in sabit bir burca geçmesi ile beraber kişisel değerlerimize, maddi güvencelerimize sıkı sıkıya sarılıyoruz.

Sevginin, aşkın, değer vermenin çok daha önemli olacağı bu bir aylık süreçte adeta zihnimizi toparlıyoruz. Hatırlatmak isterim ki Boğa burcunun yönetici gezegeni, aşk gezegeni olarak da bilinen Venüs!

Bu bir aylık süreçte etkileri neler olacak derseniz...

Hayatımızdaki dengeyi kuracağız.

Herkese hak ettiği kadar değer vereceğiz.

Aklımızdan geçenlere güvenecek, kalbimizi de ikna edeceğiz.

Boğa burcunun sabırsız ve ketum yönlerini üzerimize alacağız.

İnsanlarla aramıza mesafe koymaktan çekinmeyeceğiz.

Ne istediğimizi çok iyi bilecek ve elde etmek için çabalayacağız.

Sosyal ilişkilerimizde iletişimimizi düzenleyeceğiz.

Organizasyon, evlilik, yeni bir işe başlama; hepsi bu süreçte çok daha olumlu ilerleyecek.

Eğer 1970-1984 yılları arasında doğduysanız ve ikinci kez evlilik kararı aldıysanız, aklınızdaki kararsız düşüncelerden uzaklaşmanız hiç de zor olmayacak.

1984 Nisan–1989 yılları arasında doğduysanız ve iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız başvurularınızı güncelleyin.

Güneş, sakinliği ve hırsı bir arada barındıran Boğa burcunda hareket ederken, hepimizi hayatlarımız adına bir şeyler yapmamız için harekete geçirecek. Gökyüzünün bu güzel hareketinden siz de nasibinizi almak istiyorsanız durağan ruh halinizden vazgeçin ve planlı bir program hazırlayın.







ASTROGÜNDEM

Güneş-Neptün 90'lığı alışkanlıkları yüzünden başı derde girecek ünlü isimleri işaret ediyor. Daha önce adı spekülasyonlara karışmış ünlüleri, tekrar benzer olaylarla gündemde görebiliriz. Aynı zamanda sınırlar, uluslararası deniz suları da konuşulacak. Bugün Güneş, Boğa burcuna geçiyor. Dünya zevklerine karşı duyarlılığımız artacak.

Yaz havasına giriyoruz.