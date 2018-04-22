Teşekkür edebilmek… Zamanın karmaşasını en güzel şekilde toplayan, huzurla nefes aldıran, yüreğimize şifa gibi gelen bir kelime... 'Benim için çok basit, zaten teşekkür ediyorum' diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Fakat bir gerçekten gerekli olan yerlerde teşekkür etmek var, bir de umarsızca, öylesine, laf olsun diye etmek. Artık teşekkür ederken bile insanlar, samimiyet arıyor, inanmakta güçlük çekiyorlar. Mimiklerimize dahi yansıttığımız duygu ve düşüncelerimizden dolayı böyle hissetmeleri doğal değil mi? 2026 yılına kadar teşekkür kelimesi önemini kaybedebilir. 2018 yılı 'Teşekkür ederim' kelimesini yiyen bir yıl olacak. 2019'da vadesi dolan bir ürün gibi iletişimden kaldırılacak. 2020'de 'İşi bu, teşekküre ne gerek var?' diyerek bir de üste çıkacağız. Anlayacağınız teşekkür edilmeyen yıllar çok uzakta değil! Üstelik emir cümleleri dile yapışırken, 2026 yılına kadar, öz Türkçe'nin yok olabileceğini bile vurguluyor gökyüzü. Bunlar hep Neptün'den diye söylenirken; mütevazı olmayı eziklik, sadeliği siliklik olarak algılayan Plüton'un da devrede olduğunu belirtmek isterim. Bu durum her ne kadar 2009'dan bu yana etkili olsa da, 2018 sırtını Satürn ile Mars'a dayarken; sade ve yumuşak diye bir şey kalmayacak. Hatta kavga edip, küsüp hiçbir şey olmamış gibi barışmak popüler kültürün düsturu olacak. Peki, teşekkür etmek neden bu kadar zor? Buna alışık olmadığınız için olabilir mi? Yahut nezaketinizden dolayı alay konusu olacağınızdan mı korkuyorsunuz? Eğer alışık olmadığınızı söylüyorsanız, bu anlaşılabilir. Fakat alışkanlıkların bozulabileceğini, olumlu yönde alışkanlıklar kazanabileceğinizi hesaba katarak hareket etmelisiniz. Eğer alay konusu olacağınızı düşünüyorsanız, umursamayın! Teşekkür etmenin yok olmasına izin vermeyin! Elbette ki her şeye teşekkür edemeyiz. Fakat saygınlığı ve nezaketi hakkıyla sunmamız gerekir birbirimize. Marketteki kasiyere, sevdiklerinize, emek veren çalışanlarınıza teşekkür edin. Bunu başarabiliyorsanız kendinize de teşekkür edin. Bu güzel kelimenin 2026'ya kadar yok olmasına izin vermeyin.



ASTROGÜNDEM

Avrupa'yı yakından ilgilendiren günler başlıyor. Ayrıca büyük dijital platformlar itibar kaybetmeye devam edebilir. Bu sefer gündeme YouTube gelebilir. Venüs-Neptün ilişkisi, göstermelik hareketlerin ön planda olduğu bir günü işaret ediyor. Aile ortamlarında büyük yüzleşmeler yaşanabilir.