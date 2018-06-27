Yeni bir çağın duyurusunu yapan gökyüzü, Temmuz ayında meydana gelecek tutulmalara da referans olacak.

İlk konusu ise din ve inanışlar üzerine olabilir. Tutulmalar;

Amerika ve Avrupa'da yer alan tarikat sistemlerinin yerle yeksan olacağını işaret ediyor.

İntiharlar ve itirafların yanı sıra yozlaşmış zihniyetlerin topluma verdiği zararlar da su yüzüne çıkacak. Uranüs-Neptün 45'liği, tüm bunların ortaya dökülmesine öncülük edecek.

Yarın Kirli Dolunay gerçekleşirken, Güneş-Pastrea ve Satürn'ün birlikte kuracağı üçgen, hiçbir şeyin gizli kalmayacağını vurgulayacak. Geçmişten bu yana gelen tarikat oluşumlarının yerinin olmayacağını, barınmanın, sinsice yayılmanın sonunun geldiğini gösterecek.

İnsanların ve toplumların da artık bu yapılara tamah etmeyeceğini, bu tür duygusal hırsızlıkların insanlar üzerinde etkili olmayacağını vurgulayacak.

Juno- Vesta ve Ceres'in kurdukları büyük üçgen ise insanların yarattığı, geliştirdiği şifacılığın kavramını değiştirecek.

Satürn'ün bu Dolunay'a arka çıkıyor olması, üçüncü dünya ülkelerinin kaderini dönüştürecek.

Bu durum Afganistan, Bangladeş, Nijerya, Endonezya, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde; din, inanç, toplumsal kaygılar, direniş, boykot, farkındalık gibi konuları öne çıkaracak. Bu ülkeler aynı zamanda kadersel bir değişim yaşayacak. Duyarlılık toplum bilinci ile gelişirken, sivil hareketlilik şekil değiştirecek. UNESCO, UNİCEF gibi uluslararası yardım kuruluşların amaçlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilecek. Belki de bu yapıların eski popülerliğini kaybettiğine tanık olacağız.

Yeni bir dönem başlıyor.

Bu yazı üç yıldır benzer birleşimler ile benzer dönemlerde oluşan Kirli Dolunay'ın son rövanşı gibi algılanmasın.

Aksine dünyanın başka bir maceraya atılırken eteğindeki taşları birer birer döküşüne tanıklık edeceğiz. Hak ve adalet üzerine bol bol konuşma fırsatı yakalarken, bazı yapıların çöküşüne, bazı yeni yapılanmaların oluşumuna da tanıklık edeceğiz.



ASTROGÜNDEM

Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Güneş-Satürn karşıtlığı, toplumla otoriteler arasında oluşacak güvensizlik sorununa işaret ediyor. Savaşçı gezegen Mars, Kova burcunda geri hareketine başlarken dünyanın farklı yerlerinde devlet yönetimlerine karşı özgürlük yürüyüşleri ve isyankar gösteriler olabilir.