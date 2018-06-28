Bugün gerçekleşecek olan Kirli Dolunay, 2018 yılının kaderini belirlerken, etkilerini çoktan hissettirmeye başladı. Dolunay hayatın olağan akışı içindeki birçok konuyu etkisi altına alırken, yeni bir dünya düzeni de kuracak. Mücadele gezegeni Mars'ın da bugün itibari ile Kova burcunda geri hareketine başlayacak olması, 'benim' diyenlerin sınavına şahitlik edeceğimizin de işareti.

Yaz dönencesine yüzünü dönen Güneş-Yengeç konumu, karşısına Oğlak burcundaki Dolunay'ı alıyor. Satürn, Plüton ve Mars'ın geri gitmesi, bu döngünün bilinmeyen bazı gerçeklere ışık tutacağını işaret ediyor. Anın yükselenini Aslan oluştururken, Kuzey Ay Düğümü ile temas halinde olacak. Dolunay'ın, Satürn ile kavuşum yapması ortaya ciddi etkiler çıkaracak. İşte o etkiler:

Mortgage sistemine alternatifler gelebilir.

Türkiye'deki bankaları yakından ilgilendirecek gelişmeler olabilir.

Eğitim sistemi irdelenecek.

Dolunay mezhepleri gündemine alacak.

2013'den bu yana dağılan Ortadoğu politikasıyla ilgili yeni tutumlar söz konusu olabilir. Kirli Dolunay'ın burçlara etkileri ise şöyle:

KOÇ: Toplumdaki statünle ilgili değişimler yaşayabilirsin. Ani iş değişikliği ya da sektör değişimi söz konusu olacak.

BOĞA: Aile içi sırların ve kişisel çıkarların söz konusu olacağı olaylar yaşayabilirsin.

İKİZLER: Terfi, zam gibi konuların ön plana çıkacağı bu süreçte, maddi gelirinde artışlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ: Anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklar gündeminden hiç düşmeyecek.

ASLAN: İşle ilgili seni etkileyecek gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK: Dolunay, yeni kararlar almana neden olacak. Bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsin.

TERAZİ: Alışkanlıklarını değiştirmek için güzel bir dönemdesin.

AKREP: Yakın çevrenle olan iletişimini düzenlerken, mevcut sorunlarını da çözeceksin. Özellikle kariyerin adına ilginç gelişmeler yaşanabilir.

YAY: Maddi kazançlarını kontrol altına almak isteyeceğin bu süreçte güven sorunu yaşadığın kişilerle de yüzleşmeler yapacaksın.

OĞLAK: Bakış açını değiştirmekle kalmayacak, kişisel anlamda da değişimler yaşayacaksın.

KOVA: Dedikodunun bol olacağı bu süreçte gizli saklı hiçbir şey kalmayacak.

BALIK: Sosyal çevren, ikili ilişkilerin mercek altında olacak



ASTROGÜNDEM

Tesadüfen doğduk, mecburen yaşıyoruz. Üçüncü Kirli Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Pandora'nın kutusu açılıyor, açık düşmanlıklar dünyayı bir bilinmeze sürükleyebilir. Bugünden itibaren siyasi gündem çok daha hızlı akmaya başlarken, tüm dünyanın üzerinde hak iddia ettiği Ortadoğu'nun kaderi yeniden yazılıyor.