Mücadeleci ve savaşçı gezegen Mars, Zodyak'ın en asi ve sıra dışı işlerini görev edinen bir ruha sahip.

Doğuşu, var oluşu, köklenmeyi ve büyümeyi temsil eder. Hızı ve faaliyet alanlarını tartışmaya alırsak retro halinin onunla pek bütünleşmediğini anlarız.

Mars'ın genel havasında; neşe, enerji, hareketlilik yer alır. Doğal olarak geri hareketi esnasında bu alanları kaybeder. Canlılığı tükenir ve bir şeyi başlatmakta zorlanır. Retro esnasında ise; bir işe ya da önemli bir konuya adım atmak için asla doğru zamanları temsil etmez. Örneğin; yeni bir projeye, büyük bir aşka, gönül macerasına, bir tartışmaya, bir dava konusunda akılcı, mantıklı süreç sürdürülmesine imkan vermez. Mücadele ve savaşı temsil etmesi, uluslararası arena gibi konularda zorlanılacağını işaret eder.

Aşık olmaktan, kavgaya tutuşmaktan, düşmanlık beslemekten, dava açmaktan, işten ayrılmaktan, patrona laf yetiştirmekten, aileye kafa tutmaktan, romantik davranmaktan, rakip edinmekten kaçınmak ve borçlanmanın altına girmemek gerekir.

Özellikle Satürn ve Plüton'un da geri gittiği bu döngüde, Kirli Dolunay ile birlikte Mars'ın retro yapması hayra alamet olmayabilir.

Özellikle kişisel hayatlarda fevri davranışlardan kaçınmak gerekir. Ani kazalar olabilir, bilgisayardan jeneratöre kadar teknolojik pek çok alet bizi yarı yolda bırakabilir.

Bu süreçte yapmanız gerekenler şöyle:

Evinizin, ofisinizin, arabanızın, taşınmaz mallarınızın sigortasına dikkat edin.

Ufak tefek tartışmaların bir kıvılcımdan yangına dönüşebileceğini unutmayın.

Aşk ve macera uğruna ödenebilecek bedellerin ağır olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Boşanma kararını, ayrılıkları bu dönemin konusu yapmayın.

Sporda ve yolda çıkabilecek kazalara karşı temkinli olun.

Bu iki aylık süreci stratejik olarak değerlendirmek, kendinizi geliştirmek faydanıza olacak.

Sakinlik ve mütevazılık kazanacak; bunu unutmayın!



ASTROGÜNDEM

İletişim gezegeni Merkür bugünden itibaren Zodyak'ın en gösterişli burcu olan Aslan'a geçiş yapıyor. Dünya siyasetinde söz sahibi olan isimler ile kibirli sermaye yöneticileri birbirleriyle çatışabilir. Para piyasasının hareketli hali devam ederken, bazı uluslararası şirketlerin dünya pazarından çekildiğini duyabiliriz.