Evliliğe giden yol, heyecanlı olduğu kadar stresli de olabiliyor. Bu gayet doğal çünkü yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Bir yandan da tatlı bir telaş sarıyor hepinizi. Nasıl bir düğün yapacağı konusunda kararsız kalan gelin adaylarına, burçlarına göre öneriler hazırladım.

Koç: Detaylarda aşırıya kaçmayı pek sevmeyen bir Koç burcu olarak, sadelikleri bir araya getirerek gösterişli bir düğün yapabilirsiniz.

Boğa: Romantizm temalı, salaş bir düğün; ruhunu aşktan alan Boğa burcu gelinlerine göre.

İkizler: Eğlenceyi seven bir burç olarak, düğününüz küçük ama gösterişli bir karnaval havasında olsun istemez misiniz? Şaşırtıcı detaylar kullanarak içinize sinen bir düğün yapabilirsiniz.

Yengeç: Klasik şıklığın hakkını veren bir burç olarak, mavi tonları, inci ve beyaz güllerin olduğu bir organizasyonla muhteşem bir ahenk yaratabilirsiniz.

Aslan: Gösterişi sevdiğiniz için, abartıdan da kaçınmamalısınız. Altın renginin bolca kullanıldığı, farklı objelerle süslenmiş bir düğünle hafızalara kazınabilirsiniz.

Başak: Sadeliğin burcu olarak; abartıdan uzak, sade ve ölçülü, feminenliğinizi yansıtacak detaylarla şık bir düğün yapabilirsiniz.

Terazi: Renkli, taze çiçekler, yumuşak renkler ve feminen detaylarla düğününüzde estetik bir hava yaratmaya ne dersiniz?

Akrep: Viktorya dönemini anlatan detaylar, kırmızının güçlü tonları ile romantik bir burç olduğunuzu bir kez daha gözler önüne serebilirsiniz.

Yay: Zarafetten uzaklaşmayan bir burç olarak, zengin renkler ve bohem aksesuvarlar kullanarak düğününüzü zamansız kılabilirsiniz.

Oğlak: Klasik süslemelerle çarpıcı renkleri bir araya getirerek, düğününüze modern ve ağır bir hava katabilirsiniz.

Kova: Sadelikle modernliği bir arada yaşayan Kova burçlarına, beyaz güller ve egzotik buketlerin olduğu bir kır düğünü öneririm.

Balık: Havuz başı ya da deniz kenarı düğünleri sizin için çok uygun olacaktır.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Plüton ilişkisi, toplumda sıra dışı kabul edilen konuların gündeme geleceğini işaret ediyor. Siyasi ilişkiler adına zorlu bir sürecin başlayacağının altını çizen gökyüzü, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da gözler önüne serecek. 1946 doğumlu Donald Trump'ın bugüne kadar yaptığı en iddialı çıkışlarını duyabiliriz.



