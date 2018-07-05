Dünyanın yedi köşesini etkileyen Haziran ayının yeryüzüne yansımasının yön değiştirdiğini fark edeceğiz.

Gökyüzü; önümüzdeki 30 gün boyunca aşkı, ilişkileri ve evlilikleri gündemden hiç indirmeyecek.

Sesiz sedasız başlayan Temmuz ayı sizi yanıltmasın. Aşk için kimlerin nelerden vazgeçtiğine bir kez daha tanıklık edeceğiz. Korku, cesaret ve tutku kol kola giriyor.

Yaşadığımız gezegene hareketlilik katan günler, kalplere de vesvese fısıldıyor. Özellikle kendi hayatı için büyük mücadeleler veren herkesin yanında yer alıp 'Korkma yürü' derken, vazgeçtiğimiz hedeflerimizi de yeniden gündemimize getiriyor.

Herkes yaşattığını yaşayacak diyor gökyüzü!

Yıldızların gazabına uğramak istemiyorsanız, geçmiş konuları bu ay gündeme getirmeyin.

Güneş-Yengeç seyri, özellikle aile, akraba konularını gündeme taşırken iş yeri olanları da yakından ilgilendirecek.

Bu yılın en iddialı günlerine giriş yapmışken, gökyüzü herkesin akılcıl bir tutum takınmasını öneriyor.

1950-1959 yılları arasında doğduysanız ve kendi iş yeriniz varsa ya da birilerini yönetiyorsanız, kendi iddianızı ortaya koyacaksınız.

Bu ay gerçekleşecek tutulmalar Plüton'unuzun üzerinde gerçekleşirken sağlığınıza ve itibarınıza dikkat etmelisiniz.

1960-1969 yılları arasında doğduysanız ve bu yaz çocuğunuzu evlendirmeyi düşünüyorsanız, ufak aksilikler kaygılanmanıza sebep olabilir. Ayrıca 14 yıldan fazla evliliği olan biriyseniz, eş ile ilgili büyük fikir ayrılıklarına düşebilir, kendi yaşıtlarınızla rekabete tutuşabilirsiniz.

1970-1984 yılları arasında doğduysanız ve iş değiştirmeyi düşünüyorsanız, isteklerinizi daha açık dile getirmeli, fevri davranışlardan kaçınmalısınız.

1984 Nisan–1989 yılları arasında doğduysanız ve ilişkiniz var ise, keskin konuşmalardan uzak durmalısınız. Ayın sonunda gerçekleşecek Ay tutulması size pişmanlık duygusu verebilir.

1989-

2002 yılları arasında doğduysanız, eğitim ile ilgili kaygılarınıza bu tutulmalar iyi gelecek.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Mars karşıtlığı dünyanın nereye gittiğini düşünmemize sebep olurken, uluslararası siyasi liderlerin sert söylemlerine karşılık, ülkemizdeki siyasi isimlerin birbirini destekleyen açıklamalarına şahit olabiliriz. Koç burcunda Chiron retrosu meydana geliyor. Hepimiz kendimizi dejavu yaşıyor gibi hissedebiliriz.