21'inci yüzyılın sorunlarından biri haline gelen mutluluk hali, gün geçtikçe eksikliğini daha da hissettiriyor.

Peki, sizce mutluluğu doğru yerde mi arıyoruz? Bizi biz yapan değerlere, duygulara sarılmak, sahip çıkmak yerine başkalarından mı medet umuyoruz? Bu soruların cevabı herkesin kendi içinde saklı, biliyorum. Ancak ben bugün sizlere bildiğim başka gerçeklerden bahsetmek istiyorum. İçimizdeki gücü doğru yönlendirdiğimiz, kendimize haksızlık yapmadığımız sürece mutsuzluk da hepimizi teğet geçecektir.

Eminim yazdığım sebeplerin birçoğuna sahipsiniz ancak neden daha fazlası olmasın?

Sizler de bu yazımı okurken mutlaka kendi sebeplerinizi bir kenara not alın, ilerleyen günlerde hatırlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yalnız olmanın güzel taraflarını keşfedin.

Kimseye muhtaç değilsiniz.

Standart kalıplara sokulmak istendiğinizde itiraz edin. Her insan farklıdır, kendinize bunu hatırlatın.

Eleştiriye açık olun ancak açık olduğunuz kadar eleştiri yapmaktan sakının.

Duygusal kararlarınıza mantığınızın da eşlik etmesine izin verin.

Ağlamaktan, duygularınızdan bahsetmekten çekinmeyin.

Kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeyin, olduğunuz gibi de sevilebileceğinizi kabul edin. Önce siz kendinizi sevin.

Kırıldığınız zaman yalnız iyileşemeyeceğinizi düşünmeyin.

Hatalarınızı düşünerek kabuk bağlamış yaralarınızı kanatmayın.

Hiç kimse için 'O olmadan yaşayamam' demeyin.

'Bir şey iyi olmayacaksa hiç olmasın daha iyi' demeyin, daha iyi olup olmayacağını yaşamadan bilemezsiniz.

Başarılarınızı küçümsemeyin; emek verdiğiniz her şey çok değerli.

Yalan söylemeyin; bu durum herkesten önce sizi yorar.

Geçmişin hesabını tutmayın, olduğunuz ana odaklanın.

Özür dilemeyi, affetmeyi lütuf gibi görmeyin.

Kalbinize bunları yük etmeyin.

Çok sevin, dünyanın en büyük sevgisine sahip olduğunuza inanın.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Neptün 120'liği hoşgörüyü ve insanları ön plana çıkaracak. Herkes günü kendisi için değerlendirmek isterken olumsuz insanlardan da uzak durmak isteyecek. Belirli topraklarda su ile ilgili sorunlar yaşanırken, doğal afetler yaşandığını duyabiliriz. Sivil toplum kuruluşları ile ilgili sansasyonel gelişmeler yaşanabilir.